Лотереи хотят работать без лицензий: эксперт объяснил, как не допустить возвращения теневого азарта

В Украине обновляют лицензионные условия для игорного бизнеса, и появился риск, что лотерейным компаниям позволят имитировать азартные игры без соответствующих лицензий. Ожидается, что это может узаконить теневые схемы и подорвать легальный рынок игорных услуг.

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Такие мысли озвучил председатель Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе. Эксперт отмечает, чтоесть риски, что вместе с реформами в новый документ "проползут" нормы, которые откроют двери для имитации азартных игр под видом лотерейной деятельности.

По мнению эксперта, любая легальная деятельность в сфере азарта должна базироваться исключительно на соответствующей лицензии, без исключений и привилегий. Однако сейчас лотерейные операторы, по словам Кучухидзе, активно лоббируют возможность функционирования без гемблинговых лицензий, маскируя деятельность под "мгновенные лотереи". Такая модель на практике позволяет имитировать казино или слот-залы без надлежащей государственной проверки, налогов и контроля.

"Моя позиция четкая - никакой имитации азартных игр лотереями не должно быть в принципе. Если хочешь работать на рынке азарта - получай лицензию, соблюдай требования и плати налоги", – отмечает Кучухидзе.

"Представьте, что вы платите за место на рынке тысячи гривен ежемесячно, а ваш сосед торгует тем же товаром – без всякой платы. Как долго вы продержитесь в такой конкуренции?", – объясняет эксперт ситуацию простой аналогией. Именно такое положение, по словам Кучухидзе, имеют сегодня лицензированные операторы по отношению к теневым лотерейщикам, которые не платят за лицензии, но предоставляют те же услуги. Антон Кучухидзе также отмечает, что имитаторы – это не только экономическая, но и регуляторная и социальная проблема:

большинство государственных лотерей уже более 10 лет работают без действительных лицензий , что означает потери для бюджета;

, что означает потери для бюджета; лотерейные компании сотрудничают с нелегальными игорными заведениями, имитируя казино в офлайн-сегменте, в частности через терминалы мгновенных лотерей.

Такие действия, как считает эксперт, дискредитируют легальный рынок и лишь усугубляют проблему теневой экономики. По мнению Кучухидзе, новый регулятор должен проявить стойкость и не допустить закрепления технических лазеек в лицензионных условиях.

Эксперт выразил надежду, что имитация азартных игр останется вне закона, как это было последние пять лет. "Я убежден, что новый регулятор не позволит лотерейному бизнесу легализовать имитацию. Нельзя открывать канал для злоупотреблений, который приведет к массовому возвращению теневых схем", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, детенизация игорного бизнеса только за первые пять месяцев 2025 года принесла в бюджет почти 9 млрд грн налогов. Это практически на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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