Лотереи в Украине переведут под QR-контроль: каждый билет можно будет проверить самостоятельно

В Украине планируют ввести полную цифровую фиксацию операций на рынке государственных лотерей. Каждый проданный билет будет иметь QR-код, с помощью которого его можно будет проверить в электронном реестре. В случае, если билет не будет отображаться в системе, это будет означать незаконную продажу.

Об этом заявил глава государственного агентства "ПлейСити" Геннадий Новиков в интервью. По его словам, новые лицензионные условия предусматривают, что все операторы лотерей будут обязаны фиксировать каждую операцию в своей центральной электронной системе.

Речь идет как об онлайн-продажах, так и об офлайн-сегменте – бумажные билеты и терминалы тоже будут вноситься в "онлайн". Все каналы продаж будут работать через одного лицензиата, а информация о транзакциях будет храниться в цифровом формате.

Как будут работать QR-коды

QR-код на билете позволит:

проверить факт его легальной продажи;

подтвердить, что операция зафиксирована в системе;

выявить случаи продажи "мимо кассы".

Если после сканирования билет не отображается в базе, это может свидетельствовать о незаконной деятельности. В таком случае регулятор сможет оперативно реагировать на обращения украинцев.

Получит ли налоговая прямой доступ к данным

Сейчас законодательство прямо не предусматривает доступа налоговой службы к системам операторов лотерей (в отличие от рынка азартных игр). В то же время регулятор планирует передавать соответствующую информацию в ГНС, чтобы обеспечить полное налогообложение операций.

В "ПлейСити" отмечают, что цель реформы – не только сделать рынок цивилизованным, но и обеспечить максимальные поступления в бюджет и исключить пересечение лотерей с сегментом азартных игр.

Почему это важно

Как отметил Новиков, рынок лотерей долгое время работал без полноценной цифровой системы контроля. Отчетность операторов фактически носила декларативный характер, а часть операций не охватывалась системным надзором.

Так, закон о государственных лотереях был принят еще в 2012 году, но лицензионные условия, которые должны были сделать его полноценно действующим, так и не были утверждены. Фактически рынок более десяти лет работал без регуляторной базы.

За это время изменилась технологическая модель отрасли: значительная часть операций переместилась в онлайн, появились гибридные форматы продаж, а контроль оставался фрагментарным. По оценкам, только в виде лицензионных платежей бюджет мог бы получить более миллиарда гривен за годы отсутствия конкурса и утвержденных условий. При этом точные потери из-за отсутствия системного контроля за оборотом средств пока не подсчитаны.

Именно это стало основанием для перезапуска рынка и внедрения новой модели надзора. Она предусматривает привлечение к контролю не только государственных органов, но и самих игроков, которые смогут проверять билеты через QR-коды.

