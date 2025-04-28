Лотерейное чудо: как случайность подарила мужчине из Мичигана 1 миллион долларов

45-летний житель Мичигана выиграл $1 миллион в лотерее благодаря случайной ошибке. Он хотел приобрести другой скретч-билет, но кассир по ошибке продал ему билет "Major Cashword", который и принес ему фантастический выигрыш.

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Об этом пишет The US Sun. Муж зашел на заправку Speedway с намерением купить скретч-билет одной конкретной игры.

Однако кассир по ошибке продал ему билет другой игры – "Major Cashword". Сначала мужчина хотел обменять его на правильный билет, однако решил оставить купленное. Как показало время, это решение стало судьбоносным.

На следующее утро, проснувшись, он поцарапал штрих-код билета, а его жена отсканировала его с помощью приложения Lottery. На экране появилось сообщение о выигрыше в размере 1 миллиона долларов. Сначала супруги не поверили своим глазам, считая, что это может быть розыгрыш или ошибка.

Окончательно осознав, что выигрыш настоящий, мужчина из соображений безопасности закопал билет в стеклянной банке в своем дворе. Он боялся покидать его дома из-за риска потери или кражи. Позже счастливый победитель отправился в штаб-квартиру лотереи, чтобы получить свой приз. Он выбрал единовременную выплату вместо аннуитетных платежей, получив около 634 000 долларов после налогообложения.

Планирует использовать выигранные деньги для погашения долгов, оплаты за жилье и накоплений на пенсию. Комиссар лотереи Сюзанна Шкрели отметила, что "закопать билет в стеклянную банку" - один из самых необычных способов сохранить выигрышный билет.

Стоит отметить, что ежегодно миллионы американцев не обращаются за своими выигрышами из-за потери билетов или из-за неосведомленности. Игра "Major Cashword" с момента запуска в феврале 2024 года уже принесла игрокам более 65 миллионов долларов призовых, а на сегодняшний день осталось еще 47 миллионов долларов в призовом фонде.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, обещание американского президента Дональда Трампа завершить войну за 90 дней потерпело крах, а ставки на мир провалились. Всего на платформе Polymarket на скорое завершение войны поставили более $54,5 млн – и все эти деньги проиграли.

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