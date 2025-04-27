Ставки на мир в Украине за 90 дней провалились: сколько миллионов потеряли игроки

Обещание американского президента Дональда Трампа завершить войну за 90 дней потерпело крах, а ставки на мир провалились. Всего на платформе Polymarket на скорое завершение войны поставили более $54,5 млн – и все эти деньги проиграли.

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Об этом OBOZ.UA стало известно с платформы ставок. Одно из самых громких обещаний Дональда Трампа – завершить российско-украинскую войну через 90 дней после вступления в должность – окончательно утратило актуальность.

Прошло уже более 90 дней со дня его второй инаугурации, но боевые действия продолжаются, а надежды на скорое завершение войны, поддерживаемые миллионами людей, окончательно развеялись. Еще до начала второго президентского термина Трампа на платформе ставок Polymarket появился проект, посвященный именно этому обещанию.

Суть была проста: пользователям предлагали делать ставки на то, удастся ли Дональду Трампу заключить мир между Украиной и Россией в первые три месяца его каденции. Эта идея вызвала большой ажиотаж среди игроков, и объем ставок рос безумными темпами.

По словам нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), с момента запуска проекта 23 октября 2024 года люди поставили в общей сложности более 43 миллионов долларов. В первые недели энтузиазм был огромным: еще 7 ноября 2024 года вероятность того, что Трамп действительно обеспечит мир до 20 апреля 2025 года, оценивалась в 53%. Другими словами, больше половины игроков верили в успех этой инициативы.

Однако уже ближе к марту 2025 года ситуация изменилась: шансы начали стремительно падать, приближаясь к нулевой отметке. И это не удивительно, ведь реальные переговоры о прекращении войны так и не начались, а ситуация на фронте оставалась напряженной.

20 апреля 2025 года – символическая дата, на которую возлагали столько надежд, пронеслась без мирных соглашений или знаковых прорывов. Проект ставок на Polymarket официально закрылся, зафиксировав окончательный результат: война продолжается, а поставленные на мир деньги проиграли.

По итогам проекта общий объем ставок превысил 54,5 миллиона долларов. Это яркое свидетельство того, сколь велика была вера части общественности в то, что Трамп сможет быстро решить один из самых сложных вопросов современности. Однако реальность оказалась значительно сложнее предвыборных обещаний. Теперь остается лишь наблюдать, как события на фронте будут разворачиваться дальше и насколько длительным и сложным будет путь к настоящему миру.

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