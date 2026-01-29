Лотерейный билет можно будет передарить: страна Европы готовит "интересное" решение

Финляндия рассматривает возможность легально разрешить дарить лотерейные билеты и скретч-карты. Министерство внутренних дел изучает механизмы передачи прав на выигрыш другому лицу, сохраняя защиту несовершеннолетних и борьбу с игровой зависимостью.

Об этом сообщает Ilta Sanomat. С начала 2024 года, когда государственный оператор Veikkaus ввел обязательную идентификацию при покупке лотерейных продуктов, традиция дарения лотерейных билетов оказалась под запретом.

Каждый скретч-билет или другой лотерейный билет теперь привязан к конкретному аккаунту покупателя. Такие правила означают, что выигрыш не может быть передан другому лицу легально – получатель подарка просто не может получить приз в наличные.

Парламент Финляндии в декабре 2025 года официально обратился к правительству с требованием оценить возможные изменения. В своем заявлении законодатели подчеркнули, что нужно найти механизм, который позволит передавать права на выигрыш другому человеку, при этом не нарушая правил защиты несовершеннолетних и ограничений, направленных на предотвращение игровой зависимости.

Сейчас Министерство внутренних дел изучает различные варианты. Среди них – создание системы, которая позволит законно "перебрасывать" выигрыш с одного аккаунта на другой или специальные сертификаты, подтверждающие право на приз. Эксперты отмечают, что главным вызовом является баланс, ведь любая новая схема должна исключать мошенничество и ограничивать доступ к азартным играм для молодежи.

Представители Veikkaus, в свою очередь, заявляют, что компания готова сотрудничать с правительством для поиска оптимального решения. В то же время в обществе наблюдается поддержка идеи возвращения подарочных лотерейных билетов, ведь это часть финской культурной традиции и популярный способ праздновать дни рождения или другие торжества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 60-летняя Лилиан Боегнер из штата Мичиган (США) получила выигрыш в $250 000 в день своего 60-летия. Сорванный джектпот она назвала "невероятным подарком" к юбилею.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!