Лотерейный джекпот стал предметом судебной тяжбы: за выигрыш борются магазин и его сотрудники

В штате Аризона (США) суд определит законного владельца лотерейного билета, принесшего джекпот в размере 12,8 миллиона долларов, после того как его не выкупила покупательница, а приобрел сотрудник магазина. Из-за уникальных обстоятельств организаторы лотереи даже приостановили стандартный срок получения выигрыша, чтобы дождаться окончательного судебного решения.

Об этом пишет Casino.org. В центре истории оказались покупательница, двое сотрудников магазина и сама сеть, которая утверждает, что выигрышный билет никогда не был продан законным путем.

Женщина по имени Анна Ким попросила кассира распечатать для неё 85 лотерейных билетов по одному доллару для участия в игре. По правилам этой лотереи участники выбирают шесть чисел, после чего ждут вечернего розыгрыша. Однако уже после печати билетов покупательница поняла, что у неё с собой всего 60 долларов.

Она оплатила лишь часть покупки, а 25 уже распечатанных билетов остались лежать на прилавке неоплаченными. Именно среди этих невыкупленных билетов впоследствии и оказался будущий джекпот в 12,8 миллиона долларов.

На следующее утро один из сотрудников купил часть оставшихся билетов, заплатив за них 10 долларов. После проведения розыгрыша выяснилось, что один из этих билетов оказался выигрышным и принес джекпот в размере 12,8 миллиона долларов. Именно после этого между сотрудником и руководством магазина возник конфликт по поводу того, кому на самом деле принадлежит приз.

Впоследствии спор еще более запутался. К судебному процессу присоединилась другая сотрудница магазина Марлин Ибарра. Она заявила, что также имеет право на часть выигрыша. По её словам, во время печати некоторые лотерейные билеты застряли в принтере, и именно она помогла их достать.

Кроме того, женщина утверждает, что Роберт Гавлица попросил её поставить подпись на обратной стороне выигрышного билета. Обоих сотрудников представляет один адвокат, однако из материалов дела пока не ясно, договорились ли они о возможном распределении выигрыша.

Интересно, что женщина, которая изначально заказала все 85 билетов, пока официально не участвует в судебном процессе. Анна Ким не сообщала, планирует ли она обращаться в суд и доказывать, что именно она намеревалась приобрести весь комплект билетов, среди которых оказался будущий джекпот.

После того как руководство узнало о ситуации, выигрышный билет передали на хранение в корпоративный офис компании. Сеть обратилась в суд с просьбой официально определить законного владельца приза.

Представители компании ссылаются на административное законодательство штата Аризона, согласно которому неоплаченные и непроданные лотерейные билеты остаются собственностью продавца. По мнению компании, поскольку покупательница не рассчиталась за все напечатанные билеты, они юридически так и остались частью товарных запасов магазина.

В связи с уникальностью ситуации организаторы Лотереи Аризоны согласились приостановить стандартный 180-дневный срок, в течение которого победитель должен обратиться за получением выигрыша. Отмечается, что это позволит сторонам завершить судебный процесс без риска потери права на получение джекпота из-за истечения установленного срока.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, азартный игрок из штата Иллинойс подал иск против одной из самых популярных букмекерских платформ в США — DraftKings. Мужчина обвиняет компанию в умышленном развитии у него игровой зависимости, из-за чего он потерял работу и более 2 миллионов долларов США, включая сбережения на собственную свадьбу.

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