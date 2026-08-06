Лотерейный выигрыш разрушил жизнь семьи: куда делись выигранные 13,3 млн долларов

Отец американки Лианн Вар в 2013 году выиграл в лотерею 13,3 миллиона долларов, однако из-за дорогих покупок, постоянных просьб о деньгах и увлечения азартными играми значительная часть состояния исчезла. Спустя 13 лет его дочь призналась, что огромный выигрыш сначала изменил жизнь семьи к лучшему, но в конечном итоге стал для неё важным уроком о том, что сами по себе большие деньги не гарантируют счастья.

Об этом пишет People. По словам девушки, в 2013 году её отец переживал нелёгкий период. У него были финансовые трудности, после потери имущества он фактически начинал жизнь заново, а отношения с близкими складывались непросто.

Всё изменил случайно купленный лотерейный билет, мужчина сорвал джекпот и после оформления единовременной выплаты получил около 13,3 миллиона долларов. После выигрыша семья впервые смогла позволить себе то, о чём раньше даже не мечтала.

Отец купил дом для старшей дочери, куда впоследствии переехали родные. Семья начала жить совсем по-другому: дорогие покупки, новые вещи, путешествия и возможность больше не считать каждый доллар стали новой реальностью. Лианн вспоминает, что для ребенка это был невероятный период, однако эйфория длилась недолго, ведь впоследствии ситуация резко изменилась.

После выигрыша отец стал получать многочисленные просьбы о финансовой помощи от знакомых и даже малознакомых людей; чтобы избежать постоянного давления, семья переехала в Неваду, однако это не решило проблем. По словам Лианн, мужчина и раньше увлекался азартными играми, а после получения огромной суммы не перестал регулярно покупать лотерейные билеты.

Кроме того, он начал много тратить: покупал дорогие автомобили для членов семьи, позволял себе дорогие покупки и постепенно терял контроль над финансами. В 2023 году отец Лианн умер.

После этого женщина начала открыто рассказывать об опыте своей семьи в TikTok. По её словам, это стало способом осмыслить пережитое и одновременно предупредить других людей, которые однажды могут получить крупный выигрыш.

Она говорит, что после публикации видео получила огромное количество сообщений от пользователей, ведь многих поразило то, насколько быстро могут измениться жизнь и отношения после появления больших денег. Несмотря ни на что, Лианн не считает выигрыш отца исключительно негативным событием.

Она признается, что именно деньги позволили ей расти в гораздо лучших условиях, чем раньше. Семья перестала жить в бедности, а сама девушка обрела больше уверенности в себе. В то же время она убеждена, что огромные суммы требуют не меньшей ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, жительница Бруклина Кристиана Батчер стала мультимиллионершей после покупки скретч-билета лотереи в местном киоске. Вместо ежегодных выплат она решила сразу забрать деньги и получила более 1,24 миллиона долларов после уплаты налогов.

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