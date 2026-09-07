Лотерея отказалась выплатить победителю $750 тыс.: он обратился в суд и потерял ещё 150 тыс. долларов.

В США завершился длительный судебный процесс против комиссии государственной лотереи, от которой требовали выплатить 750 тыс. долларов по порванному лотерейному билету. Более того, истца обязали покрыть $153,2 тыс. расходов на адвокатов и судебные сборы.

Об этом сообщает Casino.org. Отмечается, что тяжба длилась с апреля 2022 года, когда Джеймс Денсли подал иск в высший суд Лос-Анджелеса против комиссии государственной лотереи California State Lottery Commission.

В чем суть дела

Денсли приобрел скретч-карту из серии покерных игр в сентябре 2021 года. По условиям игры, игрок должен был собрать комбинацию, превосходящую таблицу выпадений лотереи. Мужчина утверждал, что на его билете выпал "флеш", который превзошел лотерейную комбинацию из трех дам, что гарантировало выигрыш в размере 75 тыс. долларов с множителем 10x (то есть 750 тыс. долларов в общей сложности).

Когда лотерейная комиссия отказалась выплачивать средства, американец подал иск в суд. Но офис генерального прокурора штата Калифорния представил суду совершенно иную версию событий.

Оказалось, что билет был разорван на несколько частей и заново склеен прозрачной лентой (скотчем), а фрагменты билета намеренно переставили местами, чтобы искусственно создать выигрышную комбинацию.

Поскольку законы штата Калифорния прямо запрещают выплату выигрышей по поврежденным, поддельным или модифицированным билетам, а также по тем, на которых невозможно распознать оригинальные символы, судья встал на сторону штата. Поэтому суд полностью отклонил иск Денсли и обязал его возместить расходы государственной комиссии на защиту.

И можно сказать, что ему ещё повезло. Хотя против Денсли не выдвигались прямые уголовные обвинения в подделке, попытка получить лотерейный выигрыш по фальсифицированному билету в Калифорнии может квалифицироваться как мошенничество в особо крупных размерах или подделка документов.

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