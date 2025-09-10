Лотерея вместо традиционной продажи: пара из Британии разыгрывает дом за £600 000

Пара из Букингемшира разыгрывает свой дом стоимостью £600 000 через лотерею с билетами по £2, а в случае продажи меньшего количества билетов – победителю достанутся деньги пропорционально. Они стремятся быстро переехать ближе к семье, использовав творческий подход, чтобы обойти застой на рынке недвижимости.

Видео дня

Об этом сообщает The Bucks НеаІԁ. В Великобритании произошла необычная история, семья из графства Букингемшир решила продать свой четырехкомнатный дом.

Супруги – Айли (32 года) и Натан (35 лет) оказались в сложной ситуации на рынке недвижимости. Сначала они выставили свой дом вблизи Aylesbury Vale на продажу через агента, но процесс мог затянуться до 18 месяцев, что не соответствовало их потребности переехать ближе к семье.

Поэтому супруги решили, что вместо длительной и неуверенной продажи стоит попробовать лотерею. Пара выставила на продажу 450 000 билетов, и если все они будут проданы – победитель получит дом без уплаты гербового сбора (stamp duty), других расходов, а также дополнительно £20 000 наличными.

Если билетов продадут меньше – победитель получит денежный приз, пропорциональный собранному объему средств за вычетом комиссий. Среди особенностей дома – просторная гостиная с обеденной зоной, кабинет, три ванные комнаты, спальня с отдельным санузлом, частный сад и хорошая инфраструктура в округе (школы, транспорт).

По состоянию на сейчас, супругам удалось продать примерно 1% билетов, что дало £6 000, но они рассчитывают собрать минимум еще £20 000 для покрытия расходов. Айли подчеркнула, что хоть перемещение – это непростое решение, они стремятся жить ближе к родне, чтобы иметь поддержку в воспитании детей

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Великобритании Роджер Кана купил лотерейный билет за £10 и выиграл георгианский таунхаус в Лондоне стоимостью £4,5 миллиона. Благодаря этому выигрышу он смог обеспечить финансовую стабильность своей семьи и дать своему сыну лучший старт в жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!