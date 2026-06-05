Louis Vuitton подал в суд на казино: подробности иска

Французский дом моды Louis Vuitton подал в суд на американское казино Live! Casino & Hotel Maryland. Модный бренд обвиняет игорное заведение в незаконном копировании своего фирменного паттерна для создания собственной брендированной продукции.

Как сообщает The Baltimore Sun, иск был подан 1 июня. Представители Louis Vuitton утверждают, что франшиза скопировала известный дизайн с одной конкретной и умышленной целью – создать у публики ложное впечатление о сотрудничестве с модным брендом.

Суть скандала

Конфликт между игорным бизнесом и модным домом разгорелся из-за неудачной маркетинговой кампании"Искусство роскоши". В апреле казино запустило рекламную акцию, предложив клиентам линейку сумок, которую можно было приобрести за баллы, заработанные во время азартных игр.

Коллекция включала обычную сумку, косметичку, рюкзак и большую сумку-тоут. Все они по форме и дизайну копировали оригинальные продукты Louis Vuitton, а вместо фирменного логотипа LV на похожий паттерн был нанесен логотип самого казино.

Новые нарушения

Louis Vuitton пытался урегулировать вопрос в досудебном порядке, однако действия руководства казино только усугубили ситуацию. В апреле бренд направил казино официальное требование прекратить правонарушения.

Несмотря на то, что руководство заведения пообещало остановить маркетинг, оно так и не предоставило Louis Vuitton истребованную информацию о первой фейковой коллекции. А в следующем месяце казино запустило новую акцию – начало продавать аутентичные (оригинальные) изделия Louis Vuitton, но снова сделали это без всякого официального разрешения и согласования со стороны модного дома.

В Louis Vuitton отмечают, что компания Cordish Companies (владелец заведения) и PPE Maryland Live Casinos (управляющий конкретного казино в Ганновере) использовали авторитет мирового бренда для собственной финансовой выгоды, вводя людей в заблуждение и нанося непоправимый ущерб репутации дома моды.

Поэтому теперь Louis Vuitton требует запретить использование спорных товаров и рекламы, уничтожить оставшиеся изделия и рекламные материалы, а также опубликовать разъяснительные материалы. Кроме того, бренд просит взыскать компенсацию, прибыль от акции, судебные издержки и до $2 млн за каждый поддельный товарный знак по каждой категории товара

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сингапурское казино Resorts World Sentosa проиграло многолетний судебный процесс против азартного игрока, который проиграл более $6,5 млн. Компании пришлось уйти ни с чем, поскольку суд стал на сторону игрока, признав долг недействительным.

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