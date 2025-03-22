Поучаствовать может каждый: в Украине запустили официальный опрос про азартные игры

Счетная палата Украины начала аудит сферы организации и проведения азартных игр. В его рамках ведомство проводит два онлайн-опроса, в одном из которых может поучаствовать каждый украинский игрок. Опросники доступны до 20 апреля 2025 года включительно.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты. "Аудиторы проводят два онлайн-опроса, целью которых является исследование особенностей функционирования сферы организации и проведения азартных игр, и подготовка предложения для улучшения соответствующей среды", – говорится в сообщении.

Один из этих опросов – "Опрос общественности касательно азартных игр" – предназначен для украинцев, пользующихся услугами игорных компаний. Цель – получить информацию о проблемах, с которыми украинцы, возможно, сталкиваются в этой сфере, и сформировать предложения по внедрению законодательных мер по усовершенствованию контроля над азартными играми.

Для прохождения опроса нужно указать свой возраст, пол и уровень образования. Остальные вопросы касаются непосредственно азартных игр. Аудиторов интересует:

отношение к азартным играм;

частота участия в таких играх;

виды игр, которые предпочитает респондент (настольные, онлайн, покер, игровые автоматы, ставки на спорт и т.д.);

цель участия в азартных играх;

осведомленность о негативных последствиях и лудомании, а также принципах ответственной игры;

количество рекламы азартных игр в Украине.

Второй опросник предназначен для компаний, которые работают в этой сфере. "Субъекты хозяйствования сферы игорного бизнеса опрашиваются о функционировании нынешней системы налогообложения их деятельности, администрировании налогов, сборов и других платежей, влиянии системы администрирования налогов на организаторов азартных игр и т.д.", – отметили в Счетной палате.

Как сообщал OBOZ.UA, за три месяца 2025 года в Украине ограничили доступ к более чем 32 тысячам нелегальных сайтов азартных игр. Блокировка продолжается, чтобы очистить рынок от незаконных платформ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!