"Манчестер Сити" сразится с "Боруссией": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

В рамках 4 тура общего этапа Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" (МанСити) сыграет против немецкой "Боруссии". По мнению букмекеров, шансы на победу гораздо выше у англичан – 1.45 против 6.40 у немцев.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 5.25. Т. е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Боруссии".

При этом самым вероятным счетом в основное время поединка они считают 1:1 – для него действует коэффициент 7.50. А кроме того:

2:1 (победа МанСити) – 8.95;

2:0 (победа МанСити) – 9.30;

Меньше всего же верят в счет 3:0 в пользу "Боруссии". Для него действует коэффициент 45.50.

Игра пройдет 5 ноября на поле МанСити. Начало – 22:00.

После первых 3-х туров МанСити имеет 7 очков из 9 возможных. У команды:

2 победы.

1 ничья.

0 поражений.

6 забитых голов.

2 пропущенных.

"Боруссия" также набрала 7 очков. У нее:

2 победы.

1 ничья.

0 поражений.

12 забитых голов.

7 пропущенных.

Как сообщал OBOZ.UA, после 3 тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают действующего победителя турнира – французский ПСЖ – главным претендентом на победу. В топ-5 главных фаворитов также входят "Арсенал", "Барселона", "Бавария", "Ливерпуль".

