"Манчестер Сити" сразится с "Боруссией": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
В рамках 4 тура общего этапа Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" (МанСити) сыграет против немецкой "Боруссии". По мнению букмекеров, шансы на победу гораздо выше у англичан – 1.45 против 6.40 у немцев.
На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 5.25. Т. е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Боруссии".
При этом самым вероятным счетом в основное время поединка они считают 1:1 – для него действует коэффициент 7.50. А кроме того:
- 2:1 (победа МанСити) – 8.95;
- 2:0 (победа МанСити) – 9.30;
Меньше всего же верят в счет 3:0 в пользу "Боруссии". Для него действует коэффициент 45.50.
Игра пройдет 5 ноября на поле МанСити. Начало – 22:00.
После первых 3-х туров МанСити имеет 7 очков из 9 возможных. У команды:
- 2 победы.
- 1 ничья.
- 0 поражений.
- 6 забитых голов.
- 2 пропущенных.
"Боруссия" также набрала 7 очков. У нее:
- 2 победы.
- 1 ничья.
- 0 поражений.
- 12 забитых голов.
- 7 пропущенных.
Как сообщал OBOZ.UA, после 3 тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают действующего победителя турнира – французский ПСЖ – главным претендентом на победу. В топ-5 главных фаворитов также входят "Арсенал", "Барселона", "Бавария", "Ливерпуль".
