"Манчестер Сити" сразится с "Наполи": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
В рамках 1 тура Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" (МанСити) сыграет против итальянского "Наполи". Букмекеры видят фаворитом англичан – на их победу действует коэффициент 1.71, тогда как на их соперников – 4.90.
На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 4.00. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят меньше, чем в победу итальянцев.
В то же время, самым вероятным исходом встречи букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.10. А кроме того:
- 1:0 (победа "МанСити") – 8.30;
- 2:0 (победа "МанСити") – 8.60;
- 2:1 (победа "МанСити") – 8.90.
Меньше всего верят в победу "Наполи" со счетом 3:0 – для нее действует коэффициент 40.00. А кроме того:
- 2:3 (победа "Наполи") – 31.00;
- 1:3 (победа "Наполи") – 30.00;
- 0:2 (победа "Наполи") – 22.00;
- 3:2 (победа "МанСити") – 22.00.
Игра состоится 18 сентября на поле "МанСити". Начало – 22:00 по Киеву.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов и финалиста Клубного чемпионата мира – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же был фаворитом на получение награды и в августе.
