"Манчестер Сити" сразится с "Наполи": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

В рамках 1 тура Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" (МанСити) сыграет против итальянского "Наполи". Букмекеры видят фаворитом англичан – на их победу действует коэффициент 1.71, тогда как на их соперников – 4.90.

Видео дня

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 4.00. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят меньше, чем в победу итальянцев.

В то же время, самым вероятным исходом встречи букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.10. А кроме того:

1:0 (победа "МанСити") – 8.30;

2:0 (победа "МанСити") – 8.60;

2:1 (победа "МанСити") – 8.90.

Меньше всего верят в победу "Наполи" со счетом 3:0 – для нее действует коэффициент 40.00. А кроме того:

2:3 (победа "Наполи") – 31.00;

1:3 (победа "Наполи") – 30.00;

0:2 (победа "Наполи") – 22.00;

3:2 (победа "МанСити") – 22.00.

Игра состоится 18 сентября на поле "МанСити". Начало – 22:00 по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов и финалиста Клубного чемпионата мира – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же был фаворитом на получение награды и в августе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!