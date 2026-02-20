"Манчестер Сити" сразится с "Ньюкаслом": букмекеры назвали фаворита центрального матча 27 тура АПЛ

В центральном матче 27 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) встретятся "Манчестер Сити" и "Ньюкасл". По мнению букмекеров, в матче участников плей-офф Лиги чемпионов фаворитами выступают "горожане" – ни их победу действует коэффициент 1.48, тогда как на соперников – 6.00.

На ничью же, рассказали в vbet, действует коэффициент 5.20. Т. е. такой исход поединка, по мнению специалистов, является более вероятным, чем победа "Ньюкасла".

Вместе с тем самым вероятным финальным итогом матча специалисты считают 2:1 в пользу "Манчестер Сити". Для него действует коэффициент 8.10.

Меньше всего верят в счет 5:5. Для него установили коэффициент 401.00.

Игра состоится 21 февраля на поле "Манчестер Сити". Начало – 22:00 по Киеву.

В настоящее время оба клуба сыграли по 26 матчей. "Манчестер Сити" занимает 2 место в турнирной таблице – у этой команды:

53 очка;

16 побед;

5 ничьих;

5 поражений;

54 забитых гола;

24 пропущенных.

"Ньюкасл" идет на 10 месте. У него:

36 очков;

10 побед;

6 ничьих;

10 поражений;

37 забитых голов;

37 пропущенных.

