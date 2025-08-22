"Манчестер Сити" сразится с "Тоттенхемом": назван фаворит на победу в матче АПЛ

В рамках 2 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" (МС) встретится с лондонским "Тоттенхемом". Букмекеры видят фаворитом встречи команду из Манчестера – на ее победу действует коэффициент 1.54, тогда как для лондонцев – 5.70.

В ничью же они верят больше, чем победу "Тоттенхема". Как рассказали в Favbet, для нее определен коэффициент 4.70.

В то же время, самым вероятным счетом матча букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 7.10. А кроме того:

2:1 (победа МС) – 9.00.

2:0 (победа МС) – 9.30.

Меньше всего верят в победу "Тоттенхема" со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 43.00. А кроме того:

1:3 (победа "Тоттенхема") – 31.00;

2:3 (победа "Тоттенхема") – 29.00;

0:2 (победа "Тоттенхема") – 27.00.

В первом туре же МС победил "Вулверхемптон" со счетом 4:0.

"Тоттенхем" же одолел "Бернли" – 3:0.

Игра состоится 23 августа. Начало запланировано на 14:30.

