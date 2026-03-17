"Манчестер Сити" выиграет матч, но "Реал" пройдет дальше: букмекеры дали прогноз на центральную пару 1/8 финала Лиги чемпионов

Станислав Кожемякин
По мнению букмекеров, испанский "Реал" имеет намного больше шансов на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, чем английский "Манчестер Сити". После победы в первом матче со счетом 3:0 на его общий триумф действует коэффициент 1.23, тогда как на соперников – 4.20.

А вот в ответном матче, рассказали в vbet, фаворитом является "Манчестер Сити". На ее победу действует коэффициент 1.48. На победу "Реала" же установили коэффициент 6.20.

На ничью же, отмечается, действует коэффициент 5.50. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу испанцев.

Самым же вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 7.50. А кроме того:

  • 2:0 (победа "Манчестер Сити") – 8.90;
  • 2:1 (победа "Манчестер Сити") – 9.00.

Наименее вероятным – 5:5. Для него действует коэффициент 301.00.

Игра пройдет 17 марта на поле англичан. Начало – 22:00 по Киеву.

В 1/4 финала победитель пары сыграет либо с итальянской "Аталантой", либо с немецкой "Баварией". Первый матч между этими командами завершился победой "Баварии" со счетом 6:1.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают сборную Испании по футболу главным фаворитом Чемпионата мира 2026 года. На ее победу действует коэффициент 5.50 – самый низкий из всех известных, а также потенциальных участников турнира.

