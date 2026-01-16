"Манчестер Юнайтед" против "Манчестер Сити": букмекеры назвали фаворита центрального матча 22 тура АПЛ

В центральном матче 22 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сыграют "Манчестер Юнайтед" (МЮ) и "Манчестер сити" (МанСити). Букмекеры считают фаворитом "горожан", причем явными. На их победу действует коэффициент 1.94, тогда как для "красных дьяволов" – 3.66.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 4.02. Т. е. мирный исход считается наименее вероятным результатом поединка.

В то же время наиболее вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – для него установили коэффициент 6.40. А кроме того:

1:2 (победа МанСити) – 9.50.

2:2 – 11.60.

0:1 (победа МанСити) – 12.00.

2:1 (победа МЮ) – 12.60.

0:0 – 13.00.

Наименее вероятной считается победа МЮ со счетом 3:0. Для нее установили коэффициент 31.50.

Игра состоится 17 января на поле МЮ. Начало – 14:30 по Киеву.

В настоящее время обе команды сыграли в турнире по 21 матчу. После них МанСити идет на 2 месте, имея 43 очка. У этой команды:

13 побед;

4 ничьи;

4 поражения;

45 голов забито;

19 пропущено.

МЮ набрал 32 очка и идет 7-м. У него:

8 побед;

8 ничьих;

5 поражений;

36 голов забито;

32 пропущено.

