"Манчестер Юнайтед" против "Манчестер Сити": букмекеры назвали фаворита центрального матча 22 тура АПЛ

Станислав Кожемякин
'Манчестер Юнайтед' против 'Манчестер Сити'

В центральном матче 22 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сыграют "Манчестер Юнайтед" (МЮ) и "Манчестер сити" (МанСити). Букмекеры считают фаворитом "горожан", причем явными. На их победу действует коэффициент 1.94, тогда как для "красных дьяволов" – 3.66.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 4.02. Т. е.  мирный исход считается наименее вероятным результатом поединка.

МанСити фаворит в матче против МЮ

В то же время наиболее вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – для него установили коэффициент 6.40. А кроме того:

  • 1:2 (победа МанСити) – 9.50.
  • 2:2 – 11.60.
  • 0:1 (победа МанСити) – 12.00.
  • 2:1 (победа МЮ) – 12.60.
  • 0:0 – 13.00.

Наименее вероятной считается победа МЮ со счетом 3:0. Для нее установили коэффициент 31.50.

Игра состоится 17 января на поле МЮ. Начало – 14:30 по Киеву.

Наиболее вероятным счетом букмекеры считают 1:1

В настоящее время обе команды сыграли в турнире по 21 матчу. После них МанСити идет на 2 месте, имея 43 очка. У этой команды:

  • 13 побед;
  • 4 ничьи;
  • 4 поражения;
  • 45 голов забито;
  • 19 пропущено.

МЮ набрал 32 очка и идет 7-м. У него:

  • 8 побед;
  • 8 ничьих;
  • 5 поражений;
  • 36 голов забито;
  • 32 пропущено.
Турнирная таблица АПЛ

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона 2025/26. После 16 туров чемпионата на его победу действует самый низкий коэффициент из всех участников турнира.

