МанСити сразится с МЮ: букмекеры назвали фаворита матча

В рамках 4 тура Английской премьер-лиши (АПЛ) "Манчестер Сити" (МанСити) сіграет против "Манчестер Юнайтед" (МЮ). Букмекеры видят фаворитом встречи "горожан" – на их победу действует коэффициент 1.71, тогда как на МЮ – 4.70.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 4.10. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу МЮ.

В то же время, самым вероятным исходом встречи букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.40. А кроме того:

2:1 (победа МС) – 9.10;

2:0 (победа МС) – 9.70.

Меньше всего верят в победу МЮ со счетом 3:0. Для нее действует коэффициент 38.00.

Игра пройдет 14 сентября на поле МанСити.

После первых трех туров МЮ с 4 очками занимает 9 место в турнирной таблице. На счету команды:

1 победа;

1 ничья;

1 поражение;

4 забитых мяча;

4 пропущенных.

МС идет 13-м – с 3 очками. На его счету:

1 победа;

2 поражение;

5 забитых мячей;

4 пропущенных.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов и финалиста Клубного чемпионата мира – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же был фаворитом на получение награды и в августе.

