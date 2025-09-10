МанСити сразится с МЮ: букмекеры назвали фаворита матча
В рамках 4 тура Английской премьер-лиши (АПЛ) "Манчестер Сити" (МанСити) сіграет против "Манчестер Юнайтед" (МЮ). Букмекеры видят фаворитом встречи "горожан" – на их победу действует коэффициент 1.71, тогда как на МЮ – 4.70.
На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 4.10. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу МЮ.
В то же время, самым вероятным исходом встречи букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.40. А кроме того:
- 2:1 (победа МС) – 9.10;
- 2:0 (победа МС) – 9.70.
Меньше всего верят в победу МЮ со счетом 3:0. Для нее действует коэффициент 38.00.
Игра пройдет 14 сентября на поле МанСити.
После первых трех туров МЮ с 4 очками занимает 9 место в турнирной таблице. На счету команды:
- 1 победа;
- 1 ничья;
- 1 поражение;
- 4 забитых мяча;
- 4 пропущенных.
МС идет 13-м – с 3 очками. На его счету:
- 1 победа;
- 2 поражение;
- 5 забитых мячей;
- 4 пропущенных.
