МанСити сразится с МЮ: букмекеры назвали фаворита матча

Станислав Кожемякин
МанСити сразится с МЮ

В рамках 4 тура Английской премьер-лиши (АПЛ) "Манчестер Сити" (МанСити) сіграет против "Манчестер Юнайтед" (МЮ). Букмекеры видят фаворитом встречи "горожан" – на их победу действует коэффициент 1.71, тогда как на МЮ – 4.70.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 4.10. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу МЮ.

Букмекеры считают МанСити фаворитом в игре с МЮ

В то же время, самым вероятным исходом встречи букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.40. А кроме того:

  • 2:1 (победа МС) – 9.10;
  • 2:0 (победа МС) – 9.70.

Меньше всего верят в победу МЮ со счетом 3:0. Для нее действует коэффициент 38.00.

Самым вероятным исходом встречи букмекеры видят 1:1

Игра пройдет 14 сентября на поле МанСити.

Игра пройдет 14 сентября на поле МС

После первых трех туров МЮ с 4 очками занимает 9 место в турнирной таблице. На счету команды:

  • 1 победа;
  • 1 ничья;
  • 1 поражение;
  • 4 забитых мяча;
  • 4 пропущенных.

МС идет 13-м – с 3 очками. На его счету:

  • 1 победа;
  • 2 поражение;
  • 5 забитых мячей;
  • 4 пропущенных.
Как МанСити и МЮ начали сезон

