Маскировалась под интернет-кафе: в Киеве разоблачили нелегальные онлайн-казино

Украинские правоохранители разоблачили организаторов двух нелегальных онлайн-казино, действовавших в столице. По факту незаконной деятельности сообщено о подозрении двум жителям Киева, следствие продолжается.

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Как сообщили в Бюро экономической безопасности(БЭБ), мужчинам инкриминируют организацию и проведение азартных игр без соответствующей лицензии (ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины). По этой статье предусмотрен штраф в размере от 170 тыс. до 850 тысяч гривен.

Следствие установило, что онлайн-заведения работали без государственной регистрации и лицензирования, а деятельность маскировалась под интернет-кафе. Нарушители предоставляли клиентам доступ к азартным играм через компьютерные терминалы со специальным программным обеспечением.

Во время обысков в помещениях игорных точек, расположенных в Голосеевском и Деснянском районах Киева, детективы изъяли компьютерную технику, которая использовалась для незаконной деятельности. Также правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов дела. Сейчас досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, только за первые пять месяцев 2025 года детенизация игорного бизнеса принесла в бюджет Украины почти 9 млрд грн налогов. Это практически на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего денег принесли:

налог на прибыль – 5,96 млрд грн;

НДФЛ с выигрышей – 2,15 млрд грн;

военный сбор – 652,7 млн грн;

НДФЛ с зарплат – 102,7 млн грн;

НДС – 94,7 млн грн.

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