Масштабный сбой озолотил игроков онлайн-казино: выводили по 20 тыс. евро в день

Азартные игроки в Швеции воспользовались масштабным технический сбоем в онлайн-казино и выводили десятки тысячи евро. При этом собственные средства они не вносили.

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Как сообщает Aftonbladet, речь идет о шведской компании AB Trav och Galopp (ATG), а именно - слотов от Blueprint Gaming, в частности Blazing Cash. Из-за сбоя система не проверяла баланс игроков, что давало им шанс выигрывать реальные деньги без внесения средств.

Игроки сообщали о выводе до 20 тыс. шведских крон (1829 евро) в день через популярный в Швеции мгновенный платежный сервис Swish. А, по словам других, суммы доходили до 250 тыс. крон (22 900 евро).

Сначала в ATG отрицали сбой, но впоследствии им пришлось признать, что он действительно произошел. Тогда слоты от Blueprint Gaming отключили, а аккаунты игроков, которые таким образом вывели деньги, заблокировали и прислали SMS-сообщение с требованием вернуть средства.

"Это правда, в пятницу ATG отправила информацию клиентам, чьи учетные записи пострадали от технической ошибки, произошедшей в нашем казино на этой неделе", – отметил менеджер ATG Ян Сонневи.

О какой именно сумме идет речь в целом, в онлайн-казино не сообщили. В то же время некоторые владельцы аккаунтов ATG утверждают, что от них требуют вернуть выигранные деньги, хотя они не нарушали правил.

"Я играл за несколько крон, но только за свои собственные деньги. Несмотря на это, я получил точно такое же текстовое сообщение и теперь моя учетная запись заблокирована. Я просто хочу снять свои деньги и больше никогда не играть в ATG", – говорит один игрок.

Другой утверждает, что не входил в свою учетную запись в течение нескольких месяцев, но все равно получил текстовое уведомление, в котором его предупредили, что его аккаунт оказался в центре расследования. Хотя журналисты выяснили, что некоторые сообщения поступают от мошенников. В фейковых оповещениях говорится о превышении доступного баланса и необходимости погасить долг, хотя указанный банковский счет не принадлежит ATG.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что парламент Швеции принял решение закрыть государственное казино Cosmopol, что положит конец наземным азартным играм в этой стране. Последним развлекательным заведением, которое продолжало работать, было казино в Стокгольме - из-за падения прибыли оно прекратит функционирование до начала следующего года.

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