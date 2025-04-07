В стране ЕС закроют все оффлайн-казино: что стало причиной

Парламент Швеции утвердил решение закрыть государственное казино Cosmopol, что положит конец наземным азартным играм в этой стране. Последним увеселительным заведением, которое продолжало работать, было казино в Стокгольме – из-за падения прибыли оно прекратит функционирование до начала следующего года.

Видео дня

В Casino Cosmopol это уже подтвердили. "Это очень печальное решение для всех нас, но мы, конечно же, продолжим свою деятельность и предложим первоклассный опыт казино до дальнейшего уведомления", – предупредили в компании.

Отмечается, что изменения в законодательстве вступят в силу 1 января 2026 года – с этой даты новые лицензии на наземные азартные игры выдаваться не будут. Это означает конец истории оффлайн-казино в Швеции, так как другие компании не смогут открыть свое наземное казино, поскольку государственная Svenska Spel удерживает монополию в этой сфере.

Официальная причина закрытия – падение посещаемости и прибыльности. В 2024 году Casino Cosmopol заработала на 65% меньше по сравнению с предыдущим годом – лишь $16,9 млн.

"Казино Cosmopol уже несколько лет демонстрирует снижение прибыльности и числа посетителей, поскольку все больше людей предпочитают играть в казино онлайн", – объяснили в компании.

Ранее в сеть государственных казино в Швеции входило четыре филиала, но из-за падения посещаемости их тоже закрыли. Они были расположены в таких городах:

Сундсвалле (закрыт в 2020 году);

Гетеборге и Мальме (в 2024).

Клиентам гарантировали возможность обменять все билеты и фишки на деньги, а также снять все деньги со своих игровых счетов (в том числе и в течение некоторого времени после непосредственного закрытия казино).

В Шведской управлении азартными играми (Spelinspektionen) поддержали реформу, но предупредили о риске роста нелегального офлайн-гемблинга. На этом фоне ведомство обратилось к правительству с просьбой выделить дополнительные ресурсы для контроля.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 2026 года Хорватия усиливает регулирование онлайн-гемблинга: лицензионное собрание для операторов возрастет до €398,1 тыс., а выигрыши игроков будут облагаться налогом по ставке до 30%. Согласно данным Министерства финансов Хорватии, ожидается дополнительное поступление в бюджет в размере €50-70 млн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!