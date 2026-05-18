Матч жизни для "Тоттенхэма". Удастся ли "шпорам" сегодня обеспечить место в АПЛ на следующий сезон: прогнох букмекеров

В рамках 37 тура английской премьер-лиги (АПЛ) сыграют лондонские "Тоттенхэм" и "Челси". Для "шпор" это будет едва ли не важнейший матч сезона, поскольку победа в нем оставит их в лиге не следующий сезон. Впрочем, букмекеры считают фаворитами встречи их соперников – для "синих" действует коэффициент 1.98, тогда как для "Тоттенхэма" – 3.66.

На ничью же, по данным vbet, установлен коэффициент 3.53. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Тоттенхэма".

В то же время, самым вероятным счетом матча, по мнению букмекеров, является 1:0 в пользу "Челси" – для него установлен коэффициент 1.71. А кроме того:

0:1 (победа "Тоттенхэма") – 2.24;

1:1 – 2.28;

2:0 (победа "Челси") – 3.31;

2:1 (победа "Челси") – 3.50.

Наименее вероятным считается счет 4:5 в пользу "Тоттенхэма". Для него действует коэффициент 351.00.

Игра пройдет 19 мая на поле "Челси". Начало – 22:15 по Киеву.

В настоящее время команды провели по 36 матчей. По их результатам, "Челси" имеет по 49 очков, занимая 10 место в турнирной таблице. При этом у него:

13 побед;

10 ничьих;

13 поражений;

55 голов забито;

49 пропущено.

У "Тоттенхэма" 38 очков – и он идет на последнем "спасительном" 17 месте, опережая на 2 пункта "Вест Хэм", который сыграл уже 37 матчей. А потому победа сделает "шпор" недосягаемыми для конкурентов. При этом у них:

9 побед;

11 ничьих;

16 поражений;

46 голов забито;

55 пропущено.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время букмекеры считают английскую "Астон Виллу" фаворитом на победу в Лиге Европы. Для нее действует более низкий коэффициент, чем для соперника по финалу – немецкого Фрайбурга".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!