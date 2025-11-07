В беттинге появился новый глобальный тренд: что нужно знать о ставках через Telegram и SMS

По всему миру растет роль SMS и Telegram как платформ для размещения ставок. Среди главных причин эксперты называют доступность, анонимность и удобство. При этом сам факт размещения ставок через SMS или Telegram не делает ставки автоматически легальными или нелегальными – это зависит исключительно от того, имеет ли букмекер, который принимает эти ставки, действующую лицензию в юрисдикции, где находится игрок.

Ситуацию с новым видом ставок проанализировали в InPlaySoft

О чем идет речь

SMS-беттинг работает через отправку текстовых сообщений, что делает его идеальным для регионов с ограниченным доступом к интернету . Однако он страдает от ограниченного функционала и вопросов безопасности – SMS не хватает визуальной привлекательности и подробной информации, которые предлагают приложения или веб-сайты, а текстовые сообщения уязвимы для перехвата .

"По мере того, как правительства ужесточают правила онлайн-ставок, платформы для ставок SMS и Telegram внедряют меры по обеспечению законности и доверия пользователей. Это включает в себя процессы KYC ("Знай своего клиента") и протоколы по борьбе с отмыванием денег", – отмечают эксперты.

Есть ли перспективы?

Будущее мобильного беттинга будет определяться интеграцией новых технологий в новые платформы, уверены аналитики:

Искусственный интеллект (ИИ)

ИИ-боты будут анализировать поведение и давать персонализированные рекомендации. А голосовые ставки на основе искусственного интеллекта уже стали новой тенденцией: пользователи могут делать ставки или узнавать о коэффициентах с помощью голосовых команд.

Криптовалюты

Внедрение BTC/ETH может обеспечить анонимность, высокую скорость транзакций и снижение комиссий. Однако особое внимание следует уделить легальности.

Гибридные решения

Ожидается появление платформ, которые объединят функционал SMS и Telegram, чтобы предлагать как офлайн-, так и онлайн-опции широкой аудитории.

Элементы геймификации

Букмекерские конторы внедряют геймифицированные функции для повышения вовлеченности пользователей. Списки лидеров – награды и значки достижений, которые становятся обычным явлением, особенно в Telegram.

Локализация и языковая поддержка

Платформы для ставок все чаще предлагают локализованный контент и языковую поддержку для обслуживания разнообразной аудитории. Эта тенденция особенно значима для Telegram, который имеет глобальную базу пользователей.

