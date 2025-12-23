Менее чем за год заработали более 45 млрд грн: что происходит на рынке азарта в Украине

Онлайн-казино в Украине за 9 месяцев 2025 года заработали более 45 млрд грн, превысив прошлогодние показатели. В то же время государство в этом году ужесточило правила игры. В частности, лицензии аннулируют, нелегалов блокируют, а контроль и санкции становятся жестче даже ценой потери части доходов.

Об этом говорится в аналитике YouControl. По итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарный доход легальных онлайн-казино превысил 45,5 млрд грн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для сравнения, в январе-сентябре 2024 года выручка составила около 42 млрд грн. По состоянию на декабрь 2025 года в официальный лицензионный реестр внесены 30 онлайн-казино. При этом государство активно "чистит" рынок:

у 8 операторов лицензии аннулированы;

у 2 действие лицензии приостановлено.

Формальное наличие в реестре еще не гарантирует стабильной работы – контроль стал значительно жестче, а требования к прозрачности бизнеса возросли. Финансовые показатели рынка остаются впечатляющими. В 2024 году совокупная выручка онлайн-казино, обнародовавших финансовую отчетность, достигла 57 млрд грн.

За девять месяцев 2025 года 16 компаний задекларировали 45,5 млрд грн дохода, что почти соответствует годовому показателю предыдущего года. В то же время финансовые результаты на рынке очень неравномерны, ведь часть операторов демонстрирует многомиллиардные обороты, тогда как отдельные участники имеют символические доходы или только начинают деятельность.

В аналитике отмечается, что украинский онлайн-гемблинг давно перестал быть сугубо внутренним бизнесом. В структуре собственности лицензированных операторов присутствуют физические и юридические лица из 11 стран мира, в том числе государств Европейского Союза (ЕС), США и офшорных юрисдикций.

При этом география регистрации в Украине довольно компактная, ведь подавляющее большинство онлайн-казино официально зарегистрированы в Киеве, лишь единичные в других городах. За последние три года государство активно применяет ограничительные меры к операторам, которые имеют сомнительное происхождение капитала или потенциальные связи со страной-агрессором.

Всего под санкции попали пять онлайн-казино, часть из которых ранее демонстрировала значительные финансовые показатели. Введение санкций означает фактическое вытеснение таких операторов с рынка – даже несмотря на потерю потенциальных налоговых поступлений. Государство делает ставку не на объем, а на репутацию и безопасность рынка.

После ликвидации старого регулятора в 2025 году контроль над рынком перешел к новому государственному агентству, которое вводит цифровые механизмы надзора. За полгода работы оно:

заблокировало более 2,5 тысячи нелегальных онлайн-казино;

добилось удаления более чем 280 страниц в соцсетях за незаконную рекламу азартных игр;

наложило десятки миллионов гривен штрафов за нарушение рекламного законодательства.

Легальный сегмент онлайн-гемблинга постепенно становится важным источником наполнения бюджета. По оценкам профильных экспертов, только за три квартала 2025 года рынок уплатил почти 14 млрд грн налогов. Отдельно государство активно взимает штрафы за незаконную рекламу и нарушение лицензионных условий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Румынии вступил в силу закон, который запрещает B2B-компаниям обслуживать нелицензированных игорных операторов, ориентированных на румынских игроков, включая прием платежей в леях и криптовалюте. За нарушения предусмотрены штрафы, отзыв лицензий и даже уголовная ответственность, а провайдеры обязаны блокировать доступ к нелегальным сайтам.

