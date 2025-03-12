Meta снова под ударом: как реклама в Facebook и Instagram нарушила бельгийские законы

Американская корпорация Meta Марка Цукерберг обвиняется в распространении незаконной рекламы азартных игр в Бельгии, несмотря на то, что страна запретила этот механизм. Исследования показали, что реклама таких видеоигр активно устремлялась на молодежь.

Видео дня

Об этом пишет The Brussels Time. Речь идет о так называемых "лутбоксах" – ящиках-сюрпризах в видеоиграх, содержащих случайные виртуальные предметы, которые могут повлиять на игровой процесс или изменить облик персонажа.

В Бельгии такие механизмы приравнивают к азартным играм и требуют получения специальной лицензии, которая почти никогда не выдается. Исследовательская группа beClaws обнародовала результаты своего расследования, свидетельствующего, что 172 компании-разработчики мобильных игр платили Meta за рекламу продуктов, содержащих "лутбоксы".

Анализ 1574 рекламных кампаний показал, что такие объявления получили более 4,5 миллиона просмотров среди бельгийцев, из которых 1,26 миллиона просмотров пришлось на лиц моложе 21 года. Среди самых популярных видеоигр, использующих лутбоксы, эксперты называют Genshin Impact и Brawl Stars, которые имеют широкую аудиторию среди детей и подростков. Больше просмотров в Бельгии получила реклама игры "Гарри Поттер: Головоломки и заклинания", которую просмотрели почти 400 тысяч раз.

Бельгия стала одной из первых стран, начавшей бороться с лутбоксами, требуя от разработчиков видеоигр получения лицензии для использования таких механизмов. Однако Комиссия по азартным играм почти никогда не выдает такие разрешения, фактически запрещая этот механизм в стране. Кроме того, с 1 июля 2023 г. в Бельгии вступил в силу запрет на рекламу азартных игр в медиа и общественных местах, направленный на уменьшение уровня зависимости и долговых проблем среди населения.

Леон Ю. Сяо, член исследовательской группы beClaws, подчеркивает, что реклама таких продуктов незаконна и должна быть основанием для уголовного преследования. Он подчеркнул, что "незаконная реклама незаконных азартных игр является преступлением, отдельным от самого предложения незаконных азартных игр".

В итоге, Meta, получившая оплату от разработчиков видеоигр за продвижение таких объявлений, оказалась в центре скандала. Этот вопрос может стать очередным вызовом для корпорации Марка Цукерберга, которая уже неоднократно подвергалась критике из-за недостаточного контроля за публикуемым на ее платформах контентом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в КРАИЛ сообщили о большом количестве жалоб от игроков на отказ в выплате выигрышей, их отмене и блокировке игровых счетов. Регулятор объяснил, что такие ситуации чаще всего возникают из-за нарушений игроками правил азартных игр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!