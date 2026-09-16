"Милан" сразится с "Бенфикой": букмекеры назвали фаворита главной игры 1 дня Лиги Европы

В центральном матче 1 игрового дня общего этапа Лиги Европы сыграют иьальянский "Милан" и португальская "Бенфика". По мнению же букмекеров, фаворитами встречи являются итальянцы – на их победу действует коэффициент 2.33. Для "Бенфии" же он составляет 3.11.

На ничью же, по данным vbet, действует коэффициент 3.71. Т.е., по мнению специалистов, мирный исход поединка считается наименее вероятным.

В то же время, самым вероятным счетом букмекерам видится 1:0 в пользу "Милана" – для него установлен коэффициент 1.82. А кроме того:

0:1 (победа "Бенфики") – 2.09;

1:1 – 2.26;

2:0 (победа "Милана") – 3.81;

2:1 (победа "Милана") – 3.83.

Наименее же вероятным счетом специалисты считают 2:5 в пользу "Бенфики". Для него действует коэффициент 151.00.

Игра пройдет 16 сентября на поле "Милана". Начало – 22:00.

Интересные факты

"Милан" не проиграла в 5 из последних 6 матчей.

7 из последних 9 домашних матчей "Милана" закончились с менее чем 9 угловыми.

8 из последних 9 выездных матчей "Бенфики" завершились с более чем 2 голами.

"Бенфика" забила более 1 гола в 7 из последних 9 выездных матчей.

Как сообщал OBOZ.UA, в тоже время, после 1 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитом турнира букмекеры видят испанскую "Барселону". Украинский "Шахтер" же лишь 28-й в списке претендентов на победу.

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