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"Милан" сразится с "Бенфикой": букмекеры назвали фаворита главной игры 1 дня Лиги Европы

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
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'Милан' сразится с 'Бенфикой'
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В центральном матче 1 игрового дня общего этапа Лиги Европы сыграют иьальянский "Милан" и португальская "Бенфика". По мнению же букмекеров, фаворитами встречи являются итальянцы – на их победу действует коэффициент 2.33. Для "Бенфии" же он составляет 3.11.

На ничью же, по данным vbet, действует коэффициент 3.71. Т.е., по мнению специалистов, мирный исход поединка считается наименее вероятным.

Милан фаворит в матче с Бенфикой

В то же время, самым вероятным счетом букмекерам видится 1:0 в пользу "Милана" – для него установлен коэффициент 1.82. А кроме того:

  • 0:1 (победа "Бенфики") – 2.09;
  • 1:1 – 2.26;
  • 2:0 (победа "Милана") – 3.81;
  • 2:1 (победа "Милана") – 3.83.

Наименее же вероятным счетом специалисты считают 2:5 в пользу "Бенфики". Для него действует коэффициент 151.00.

Игра пройдет 16 сентября на поле "Милана". Начало – 22:00.

Самым вероятным счетом букмекерам видится 1:0 в пользу "Милана"

Интересные факты

  • "Милан" не проиграла в 5 из последних 6 матчей.
  • 7 из последних 9 домашних матчей "Милана" закончились с менее чем 9 угловыми.
  • 8 из последних 9 выездных матчей "Бенфики" завершились с более чем 2 голами.
  • "Бенфика" забила более 1 гола в 7 из последних 9 выездных матчей.

Как сообщал OBOZ.UA, в тоже время, после 1 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитом турнира букмекеры видят испанскую "Барселону". Украинский "Шахтер" же лишь 28-й в списке претендентов на победу.

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