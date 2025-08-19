Миллионные штрафы и 1300 заблокированных онлайн-казино: в Украине по-новому регулируют азартные игры

В течение двух месяцев с момента запуска новый регулятор индустрии азартных игр, государственное агентство "ПлейСити", заблокировало более 1300 нелегальных веб-сайтов. Кроме того, на организаторов азартных игр наложили 3,2 млн грн штрафа.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Отмечается, что такие результаты подтверждают, что недавно созданный орган сосредоточил усилия на борьбе с незаконной деятельностью и нарушениями рекламного законодательства.

В частности "ПлейСити" работает по нескольким основным направлениям. В частности это борьба с нелегальными казино, работа над запуском онлайн-мониторинга, обеспечение прозрачности реформ и соблюдения правил всеми участниками рынка.

Таким образом, в июне-июле регулятор имел следующие достижения:

заблокировано более 1300 веб-сайтов , которые работали без соответствующих лицензий;

, которые работали без соответствующих лицензий; закрыто 7 Instagram-аккаунтов за нарушение правил рекламы азартных игр;

за нарушение правил рекламы азартных игр; популярный Telegram-канал оштрафован на 4,8 млн грн за размещение незаконной рекламы;

за размещение незаконной рекламы; на 8 организаторов азартных игр наложено 3,2 млн грн штрафа за нарушение сроков представления отчетности;

за нарушение сроков представления отчетности; проведены консультации с IT-компаниями о будущей системе онлайн-мониторинга, получены предложения и рекомендации и запланировано объявление тендера в августе;

проведено открытое голосование в Дії за участников Антикоррупционной экспертной группы и выбрано в нее 9 общественных антикор-активистов.

"Легальный бизнес и дополнительные налоги в бюджет, прозрачные правила и защита игроков – среди основных принципов, которыми руководствуется PlayCity в работе. Каждый заблокированный нелегальный сайт – это шаг к защите от мошенничества и злоупотреблений. А каждый штраф и аннулирование лицензии – сигнал для рынка: правила работают для всех и их точно надо соблюдать", – отметили в Минцифре.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине усилят меры противодействия нечестным ставкам на спортивные события. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между Министерством молодежи и спорта и государственным агентством "ПлейСити".

