Миллионные штрафы и массовая блокировка в соцсетях: в Украине усилили контроль за рынком азартных игр

В течение февраля в Украине выявили систематические нарушения правил регулирования индустрии азартных игр (в частности рекламы гемблинга). В результате ряд онлайн-ресурсов были заблокированы, а также выписаны штрафы на миллионы гривен.

Об этом сообщил регулятор рынка азартных игр"ПлейСити". Отмечается, что контроль за рынком азартных игр и лотерей в Украине усиливается.

Заблокировано более 100 страниц в соцсетях

В частности, во время мониторинга социальных сетей обнаружил десятки аккаунтов с незаконной рекламой игорного бизнеса и передал их на блокировку. Наибольшее количество нарушений зафиксировали в

TikTok – 87 страниц;

Meta (Instagram, Facebook) – 27 страниц.

В ведомстве отмечают, что сотрудничество с платформами социальных сетей продолжается, чтобы ограничивать распространение незаконной рекламы и защищать пользователей от нелегальных предложений в сфере азартных игр.

Борьба с нелегальными сайтами

Отдельно продолжается борьба с нелегальными организаторами азартных игр. В феврале с помощью Системы трекинга заблокировано 226 нелегальных игорных веб-сайтов. Всего с начала работы системы удалено уже более 3 тыс. сайтов с нелегальными азартными играми.

Штрафы для легального рынка

В то же время регулятор осуществляет контроль за легальным рынком. В феврале по результатам плановых проверок двух компаний их оштрафовали на общую сумму более 4,7 млн грн за нарушение законодательства в сфере организации азартных игр. Речь идет, в частности, о:

нарушении правил представления обязательной отчетности;

использовании программного обеспечения без соответствующей сертификации;

несоблюдении требований к функционированию игорного оборудования.

Запуск новой системы контроля

Уже в марте первый этап системы ГСОМ переведут в тестовую эксплуатацию. Первый модуль будет охватывать финансовые операции и фиксировать ставки, выплаты и доходы организаторов азартных игр.

В то же время начнется подключение участников рынка для тестирования функционала системы. В 2026 году планируют разработать второй этап ГСОМ, который предусматривает контроль работы игровых автоматов, соблюдение принципов ответственной игры организаторами и учет операций с игровыми заменителями гривны.

Новые лицензии и поступления в бюджет

PlayCity продолжает выдавать лицензии в сфере азартных игр. За месяц выдано 6 новых лицензий: одну – на организацию азартных игр в сети интернет, две B2B-лицензии на разработку игорного программного обеспечения и три – операторам лотерей. Благодаря этому в государственный бюджет поступило более 107 млн грн лицензионных платежей.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на середину января ни один из 13 блогеров и медиа, оштрафованных "ПлейСити" за рекламу онлайн-казино, не заплатил штрафы добровольно, а первые долги только начали появляться в Едином реестре должников. Часть решений уже передана на принудительное исполнение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!