Ни один не уплатил штраф за рекламу казино: блогеры начали попадать в реестр должников

Ни один из 13 блогеров и медиа, оштрафованных "ПлейСити" за рекламу онлайн-казино, до сих пор не оплатил штрафы добровольно, а первые долги только начали появляться в Едином реестре должников. Часть решений уже передана на принудительное исполнение, однако большинство фигурантов оспаривают санкции в судах, и ни одного окончательного судебного решения пока нет.

Об этом сообщает Опендатабот. Речь идет о решениях, принятых с лета 2025 года, когда регулятор активизировал борьбу с рекламой азартных игр в соцсетях и мессенджерах.

Под санкции попали 13 блогеров и один Telegram-канал, которые, по версии регулятора, нарушили требования законодательства. В начале января 2026 года в Едином реестре должников появились первые открытые производства из-за неуплаченных штрафов. Самое большое из них – 4,8 млн грн, еще одно на 24 тыс. грн, оба касаются блогера Карины Кучменко, известной под псевдонимом Симбочка.

Это пока единственное активное производство, которое дошло до этапа регистрации долга. До этого в ЕРБ фиксировались попытки открыть производство и в отношении других фигурантов – блогера Дианы Мовсесян (Instagram-аккаунт @xl.rusalochka.life) и Максима Лавриненко, связанного с Telegram-каналом "Труха". Однако в обоих случаях в открытии производств было отказано.

В "ПлейСити" объясняют, что отказ в открытии исполнительных производств имеет процедурные причины. В частности, речь идет о формальных требованиях к пакету документов, а также о том, что часть решений пока оспаривается в судах, что автоматически блокирует принудительное взыскание.

По информации Опендатабота, 7 блогеров и Telegram-канал "Труха" уже подали иски против PlayCity. По большинству дел открыты административные производства, однако они находятся на стадии рассмотрения, и ни одного судебного решения по существу еще не принято.

В "ПлейСити" отмечают, что закон предусматривает срок до трех месяцев для добровольной уплаты штрафа с момента принятия решения. Для части фигурантов этот срок еще не истек, однако даже в тех случаях, где он уже завершился, средства в бюджет так и не поступили.

Таким образом, по состоянию на середину января 2026 года ни один из наложенных штрафов не был уплачен добровольно, а реальные взыскания находятся на стартовой стадии. "Мы последовательно формируем практику привлечения к ответственности за незаконную рекламу азартных игр и в дальнейшем будем реагировать на все установленные нарушения в пределах своих полномочий. Мы убеждены в правомерности примененных санкций и рассчитываем отстоять свою позицию в судах", – заявил глава регулятора Геннадий Новиков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине правительство утвердило постановление, которое обеспечивает запуск Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ) для контроля легального рынка азартных игр. Система в режиме реального времени будет отслеживать финансовые операции операторов без сбора персональных данных игроков и должна стать основой прозрачного регулирования индустрии.

