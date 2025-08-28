Мира не будет? Букмекеры оценили шансы на прекращение огня в Украине и переговоры Зеленского с Путиным

Букмекеры изменили свои оценки вероятности прекращения огня в Украине до 31 декабря 2025 года. По состоянию на 28 августа такую возможность оценивают в 26%, тогда как в начале месяца прогноз находился на уровне 44%.

Об этом свидетельствуют данные криптобеттинговой платформы Polymarket. Тема прекращения войны в Украине активно собирает ставки и на другие события, в том числе переговоры Украины, России и США.

Прогнозы относительно прекращения войны

Прекращение огня между Россией и Украиной до 31 августа – менее 1% .

– менее . До конца сентября – лишь 8% ,

– лишь , В 2025 году – 26%.

На октябрь 2025 года шансы оценивают в 12%.

На пике оптимизма букмекеров, в марте-2025, оценка вероятности перемирия до конца года достигала 77%. Однако после многочисленных неудач президента США Дональда Трампа, обещавшего быстро остановить войну РФ против Украины, уверенность букмекеров серьезно пошатнулась.

Также пользователи рынка прогнозов оценивают вероятность мирных переговоров и встреч между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским как очень низкую:

Вероятность встречи Путина и Зеленского до конца августа – менее 1%.

– менее 1%. К концу сентября этот показатель немного выше, но все равно лишь 11% .

этот показатель немного выше, но все равно лишь . В целом на 2025 год шансы на встречу обоих лидеров оценивают в 28% .

. Наиболее вероятным местом гипотетической встречи Зеленского и Путина называют Турцию (12%), но основной сценарий — никакой встречи (73%) .

(12%), но основной сценарий — . "Тройная" встреча Трампа, Путина и Зеленского до конца августа имеет менее 1% вероятности.

до конца августа имеет менее вероятности. Вариант встречи Трампа и Путина без Зеленского до конца сентября получил лишь 10%.

Что это за прогнозы?

Букмекерские ставки на геополитические события – не новинка, но война в Украине стала одним из обсуждаемых сценариев в беттинг-сообществе. Polymarket и другие платформы формируют коэффициенты, основываясь на аналитических данных, политических заявлениях и инсайдах от ключевых игроков мировой арены.

Главные условия таких ставок:

учитывается только официальное прекращение огня, подтвержденное двумя сторонами и организациями;

гуманитарные паузы или неофициальные договоренности не считаются исполненными условиями для расчета выигрышей;

выплата производится только после официального публичного заявления о прекращении боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, Polymarket готовится к возвращению на гемблинг-рынок США впервые с 2022 года. Это стало возможным после того, как Polymarket объявила о приобретении лицензированной биржи деривативов QCX за 112 млн долл.

