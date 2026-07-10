Мог лишиться 100 тыс. грн из-за невнимательности: украинец выиграл в лотерею в день рождения

Украинец выиграл в лотерею 100 тыс. грн, но едва не потерял деньги, поскольку сначала не разглядел истинную сумму. Выигрышный билет он купил в свой день рождения – так ему подсказала интуиция.

Об этом сообщили в МСЛ. Победителем стал 52-летний Роман из Тысменицы, что в Ивано-Франковской области.

Он признается, что периодически покупает лотерейные билеты и хотел сделать это раньше, но решил отложить покупку до дня рождения. Как оказалось, крупного приза могло и не быть из-за обычной невнимательности.

Проверяя результаты после розыгрыша, участник сначала разглядел выигрыш всего в 5 грн, поэтому и забыл о билете на несколько дней. Впоследствии, когда господин Роман вспомнил проверить лотерейную комбинацию, не поверил собственным глазам.

"Открываю, смотрю – и точно совпадает!" – делится воспоминаниями победитель.

Окончательно подтвердить факт выигрыша помогла жена господина Романа, которая повторно проверила билет и развеяла сомнения мужа.

Кошелек на удачу и планы на выигрыш

Новоиспечённый лотерейный миллионер также раскрыл свой личный секрет успеха. Он рассказал, что у него есть многолетний уникальный ритуал: после покупки лотерейных билетов он всегда кладёт их в кошелёк прямо к бумажным деньгам.

Выигранные 100 тысяч гривен житель Прикарпатья планирует разделить на две части. Господин Роман решил, что в первую очередь перечислит финансовую помощь украинским военным на фронт, а остальные средства потратит на текущие повседневные нужды своей семьи.

Реформа лотерейного рынка Украины

В 2025 году, благодаря принятым лицензионным условиям, бюджет получил более 72 млн грн. Кроме того, операторов лотерей обязали подавать электронные отчеты, что положило конец махинациям с налогами, поскольку именно отсутствие контроля на протяжении многих лет позволяло под видом лотерей работать онлайн-казино и букмекерским конторам. Параллельно готовятся изменения в закон о лотереях, которые устранят монополию и снимут барьеры для выхода на рынок международных операторов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, жительница Ровенской области выиграла в лотерею солидную сумму в 300 тысяч гривен. Несмотря на это, счастливица приняла нестандартное решение – держать свою удачу в строгой тайне даже от ближайших родственников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!