"Моральный кризис": 149 футбольных судей Турции дисквалифицированы за ставки

Федерация футбола Турции (TFF) отстранила 149 судей и помощников судей после расследования. В его ходе было выявлено их участие в ставках на футбольные матчи, что запрещено правилами федерации.

Об этом сообщили в самой TFF. В федерации отметили, что наказания были определены с учетом "тяжести деяния".

Главное о произошедшем

Из общего числа 571 действующего судьи в профессиональных лигах Турции, 371 имели аккаунты на платформах ставок, а 152 из них – совершали активные ставки.

имели аккаунты на платформах ставок, а из них – совершали активные ставки. Дисциплинарный совет федерации наложил дисквалификацию на срок от восьми до 12 месяцев на 149 лиц за участие в букмекерской деятельности, в то время как расследование в отношении еще троих продолжается.

за участие в букмекерской деятельности, в то время как расследование в отношении еще троих продолжается. Из отстраненных судей 22 работали в высшем дивизионе Турции – 7 главных судей и 15 помощников.

Турции – 7 главных судей и 15 помощников. Президент федерации Ибрагим Хаджиосманоглу охарактеризовал ситуацию как "моральный кризис в турецком футболе".

По заявлению Хаджиосманоглу, некоторые судьи сделали больше 10 000 ставок, а один из них – 18 227 ставок; 42 судьи сделали ставки на более чем 1000 матчей.

В чем заключается нарушение

Согласно регламенту TFF (ст. 44), любое участие арбитра, официального представителя, тренера или игрока в ставках на футбольные матчи считается серьезным нарушением принципов честной игры и беспристрастности. Причины таковы:

Конфликт интересов – арбитр, который делает ставки на футбольные матчи, даже не связанные с его собственной работой, потенциально имеет финансовую заинтересованность в результатах , что ставит под сомнение его беспристрастность.

– арбитр, который делает ставки на футбольные матчи, даже не связанные с его собственной работой, потенциально имеет , что ставит под сомнение его беспристрастность. FIFA и UEFA (чьи кодексы и имплементирует TFF) рассматривают любое вмешательство в процесс ставок как угрозу честности матчей. Даже пассивное участие (регистрация аккаунтов, отслеживание коэффициентов и т.д.) считается "подготовкой к манипуляциям".

Наказанием может служить штраф, временное или постоянное отстранение, в тяжелых случаях – пожизненная дисквалификация.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем США вспыхнул скандал с участием трех известных спортсменов НБА. В рамках спецоперации ФБР против незаконных азартных игр были арестованы главный тренер "Портленд Трейл Блейзерс" Чонси Биллапс, защитник "Майами Хит" Терри Розье и экс-игрок этой команды Дэймон Джонс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!