Подпольный покер и нечестные ставки: в США вспыхнул скандал со звездами НБА и мафией

В США вспыхнул скандал с участием трех известных спортсменов НБА. В рамках спецоперации ФБР против незаконных азартных игр были арестованы главный тренер "Портленд Трейл Блейзерс" Чонси Биллапс, защитник "Майами Хит" Терри Розье и экс-игрок этой команды Дэймон Джонс.

Как сообщает BBC, было выдвинуто два обвинительных акта – по инсайдерским ставкам на спорт и незаконному покерному клубу, к организации которого может быть причастна мафия. Всего было задержано около 30 человек.

Покер и мафия

Как сообщили в Министерстве юстиции США, именитых спортсменов привлекали к схеме с подпольными покерными играми, организованных мафией. Биллапса и Джонса называют "лицом" незаконной схемы, поскольку именно они привлекали новых игроков.

Схема действовала с 2019 года. Организаторы использовали современные технологии: тасующие машины с поддержкой технологии, которая позволяла считывать все карты в колоде и определять, какой именно игрок получит лучший расклад, скрытые камеры и рентгеновский стол.

Поэтому игроки-жертвы не имели шансов – они могли оставлять за столом десятки или сотни тысяч долларов за вечер. По оценке детективов, в целом таким образом было проиграно не менее 7 млн долларов, а долги порой возвращались силой.

Сейчас предъявлено обвинение 31 фигурантам дела. Среди них – представители мафиозных кланов, в том числе и "Коза ностра".

Инсайдерская информация для ставок

Кроме того, Розье подозревают в причастности к торговле инсайдерской информацией для размещения выгодных ставок на баскетбольные матчи. В этом ему помогало знание о травмах и болезнях игроков.

Также к схеме мог быть причастен Дэймон Джонс. Он мог поделиться инсайдерской информацией о травме Леброна Джеймса, что позволило азартным игрокам делать выигрышные ставки. По данным следствия, затем полученные мошенническим образом деньги отмывались через наличные транзакции и P2P-платформы.

Следует отметить, что Терри Розье уже не впервые подозревают в причастности к торговле инсайдерской информацией. Ранее его уже проверяли на этот счет, когда он играл за "Шарлотт Хорнетс", но тогда доказательств нарушения обнаружено не было.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что известного баскетболиста НБА Гилберта Аринаса обвинили в организации незаконных покерных игр в своем собственном особняке. Он был арестован вместе с пятью другими подозреваемыми, однако он вышел из-под стражи под залог.

