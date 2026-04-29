Мошенники массово маскировались в Facebook и Instagram под азартные игры: в США будут судить Meta

В США подали в суд на компанию Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram. Она могла годами позволять мошенническим гемблинг-сайтам рекламироваться на своих платформах и получать с этого прибыль, при этом уверяя пользователей, что борется с аферами.

Иск подала Федерация потребителей Америки (CFA), сообщили в учреждении. Иск подан в Вашингтоне и основывается на местном законодательстве о защите потребителей.

Как действовала схема

Мошеннические гемблинг-площадки покупали таргетированную рекламу в Facebook и Instagram , обещая легкие выигрыши, государственные выплаты или бесплатные бонусы.

При этом Meta знала о проблеме, но продолжала брать деньги за размещение – в целом в 2024 году компания могла заработать таким образом $16 млрд.

Как пояснили в CFA, достаточно ввести в библиотеке рекламы Meta запросы вроде "бесплатный телефон" или "стимулирующий чек" – и сомнительные объявления найдутся мгновенно. Журналисты самостоятельно обнаружили активную рекламу "секретных налоговых выплат", которая вела на сайты с якобы "защищенными от кризиса инвестиционными стратегиями", что является классическим фасадом гемблинг-аферы.

Подтверждением того, в Meta знали о ситуации, стала подготовленная в мае 2025 года презентация. В ней говорилось, что платформы компании причастны примерно к трети всех успешных мошенничеств в США. Тогда как другой документ констатировал — разместить рекламу гемблинг-аферы на Meta проще, чем в Google.

Учитывая это в CFA требуют возмещения убытков, а также возвращения "незаконных прибылей" Meta. Кроме того, CFA настаивает на реформировании системы модерации рекламы – в частности, на превентивном отлавливании обманчивых объявлений и блокировке рецидивистов.

В Meta заявляют, что обвинения "искажают реальное положение дел", и пообещают бороться с иском в суде. Meta также отрицает внутреннюю оценку своих доходов от запрещенной рекламы, называя ее "приблизительной и слишком широкой", но конкретных цифр не приводит.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине выявили систематические нарушения правил регулирования индустрии азартных игр (в частности рекламы гемблинга). В результате ряд онлайн-ресурсов был заблокирован, среди них – 27 страниц на платформах Meta (Instagram, Facebook).

