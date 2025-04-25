Может достаться кому угодно в стране: женщина случайно отдала лотерейный билет на миллионы долларов

Американка выиграла в лотерею 2,5 миллиона долларов, но не смогла забрать деньги, поскольку оставила лотерейный билет в куртке, которую отдала на благотворительность. Теперь у нее осталось менее двух недель, чтобы найти билет и забрать выигрыш.

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Как сообщает The Independent, 76-летняя Милдред Симонерилуто из Меррисвилля, штат Пенсильвания, приобрела счастливый билет в продуктовом магазине Shop n'Save еще в мае 2024 года. О выигрыше она узнала две недели спустя, но не смогла найти свой билет.

Она напоминает, что искала билет во многих местных продуктовых магазинах, в том числе и там, где его приобрела. "Я ходила в Shop n'Save около 100 раз, но там сказали, что ничего не могут поделать", – объясняет беспомощная американка.

Впоследствии она вспомнила, что положила билет в куртку, чтобы не забыть. Но произошло как раз наоборот – и куртку она отдала на благотворительность организации Vietnam Veterans of America, которая собирает пожертвования для ветеранов Вьетнамской войны в США, поэтому куртка может быть в любом уголке страны.

"Я была ошеломлена. Я не могу подобрать слов, я просто не имею метких слов. Как я мне его вернуть?" – говорит женщина.

У нее уже почти прошло время, чтобы забрать свой выигрыш. По закону, у победивших в лотерею счастливчиков есть год, чтобы обратиться за вознаграждением – время Милдред истекает 8 мая. В администрации лотереи также подтвердили Милдреду, что не отдадут ей деньги без физического подтверждения выигрыша.

Женщина уже опустила руки. Она готова к тому, что кто-нибудь другой может найти выигрышный билет и обменять его на миллионы долларов.

"Что мне еще делать? Рыдать, надеясь, на удивление? Я уже сделала все, что могла", – признается Милдред Симонерилуто.

Cash 5 из Quick Cash – это единственная лотерея штата Пенсильвания, ежедневно дающая игрокам возможность выиграть большой джекпот и получить все наличные деньги одновременно, поскольку в ней нет аннуитетов (то есть выигрыш не делится на несколько выплат).

Также OBOZ.UA сообщал, что игрок из штата Джорджия попытался успех в розыгрыше одной из самых популярных лотерей Powerball и потерял джекпот в 139 млн долларов. Для большой победы ему не хватило всего одного числа из шести. Несмотря на это, мужчина не остался без приза – его "скромный" выигрыш составил 50 тысяч. дол.

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