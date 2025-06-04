Теневые казино "крадут" из бюджета Украины по 10 млрд грн каждый год: как будут исправлять ситуацию
Бюджет Украины каждый теряет до 10 млрд грн налогов из-за теневого рынка азартных игр и лотерей. Решить проблему должен будет новый регулятор рынка азартных игр – агентство "ПлейСити", которое уже начало работу. Среди его первоочередных задач – полная цифровизация выдачи лицензий и запуск общей онлайн-системы отслеживания работы гемблинг-операторов в реальном времени.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации. "ПлейСити" создали на замену неэффективной КРАИЛ (Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. – Ред.) для регулирования сферы игорного бизнеса", – заявили в министерстве.
В ведомстве добавили, что детенизация сферы под руководством нового регулятора "даст значительный прирост в налогах", которые затем направят на усиление обороноспособности страны. Кроме этого, прозрачные правила игры на рынке помогут сделать Украину привлекательной юрисдикцией для международных компаний.
Задачи "ПлейСити": обнародован список
- Перевести процесс выдачи лицензий "в цифру"
После запуска системы решения будет принимать электронная система, человеческий фактор будет исключен. Определенные законом критерии для легальной работы казино будут проверяться автоматически.
- Запустить государственную онлайн-систему
Она будет следить за работой легальных казино в режиме реального времени. Это также поможет "ПлейСити" блокировать сайты и приложения нелегальных казино.
- Перезапустить рынок лотерей
На данный момент рынок лотерейного бизнеса работает без лицензионных условий. Это означает, что операторы не платят лицензионных платежей и по сути не контролируются.
- Искоренить казино с российским следом.
"ПлейСити" в сотрудничестве с правоохранительными органами будет работать над наложением санкций и аннулированием лицензий у операторов с российским следом.
- Перезапустить реестр лиц, которым ограничено участие в азартных играх
Как анонсировал руководитель "ПлейСити" Геннадий Новиков, в Украине появится полноценный "реестр лудоманов" Дія.Engine. Новый продукт, по словам Новикова, будет отвечать всем требованиям законодательства по защите персональных данных и будет иметь дополнительный функционал для организаторов азартных игр. Услуга может появиться на портале Дія, чтобы человек в несколько кликов мог ограничить себе доступ к игре.
Как уже сообщал OBOZ.UA, за год количество зарегистрированных лудоманов в Украине выросло втрое. В Реестр лудоманов уже внесено почти 13 тысяч граждан, и почти все из них внесли себя в реестр самостоятельно и добровольно.
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