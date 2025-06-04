Теневые казино "крадут" из бюджета Украины по 10 млрд грн каждый год: как будут исправлять ситуацию

Бюджет Украины каждый теряет до 10 млрд грн налогов из-за теневого рынка азартных игр и лотерей. Решить проблему должен будет новый регулятор рынка азартных игр – агентство "ПлейСити", которое уже начало работу. Среди его первоочередных задач – полная цифровизация выдачи лицензий и запуск общей онлайн-системы отслеживания работы гемблинг-операторов в реальном времени.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации. "ПлейСити" создали на замену неэффективной КРАИЛ (Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. – Ред.) для регулирования сферы игорного бизнеса", – заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что детенизация сферы под руководством нового регулятора "даст значительный прирост в налогах", которые затем направят на усиление обороноспособности страны. Кроме этого, прозрачные правила игры на рынке помогут сделать Украину привлекательной юрисдикцией для международных компаний.

Задачи "ПлейСити": обнародован список

Перевести процесс выдачи лицензий "в цифру"

После запуска системы решения будет принимать электронная система, человеческий фактор будет исключен. Определенные законом критерии для легальной работы казино будут проверяться автоматически.

Запустить государственную онлайн-систему

Она будет следить за работой легальных казино в режиме реального времени. Это также поможет "ПлейСити" блокировать сайты и приложения нелегальных казино.

Перезапустить рынок лотерей

На данный момент рынок лотерейного бизнеса работает без лицензионных условий. Это означает, что операторы не платят лицензионных платежей и по сути не контролируются.

Искоренить казино с российским следом.

"ПлейСити" в сотрудничестве с правоохранительными органами будет работать над наложением санкций и аннулированием лицензий у операторов с российским следом.

Перезапустить реестр лиц, которым ограничено участие в азартных играх

Как анонсировал руководитель "ПлейСити" Геннадий Новиков, в Украине появится полноценный "реестр лудоманов" Дія.Engine. Новый продукт, по словам Новикова, будет отвечать всем требованиям законодательства по защите персональных данных и будет иметь дополнительный функционал для организаторов азартных игр. Услуга может появиться на портале Дія, чтобы человек в несколько кликов мог ограничить себе доступ к игре.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за год количество зарегистрированных лудоманов в Украине выросло втрое. В Реестр лудоманов уже внесено почти 13 тысяч граждан, и почти все из них внесли себя в реестр самостоятельно и добровольно.

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