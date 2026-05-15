Мужчина 18 раз выиграл в лотерее: он сорвал новый джекпот и рассказал о настоящей удаче в жизни

В штате Айдахо (США) зафиксировали необычный случай "серийных" выигрышей в государственных лотереях. Роберт Бивен за более чем два десятилетия участия в различных розыгрышах получал призы 18 раз. Однако, когда его спросили о его удаче, он ответил, что его "настоящая удача" – быть 40 лет женатым на "удивительной женщине".

Последний подтвержденный выигрыш Бивена – 50 тыс. долларов в скретч-игре в 2026 году. Об этом пишет People.

В целом суммы выигрышей "серийного счастливчика" варьировались от 1 тыс. до 200 тыс. долларов. Первый заметный приз датируется 1997 годом – именно тогда он получил автомобиль Chevrolet Blazer через промо акцию.

Представители Idaho Lottery описывали его как одного из немногих участников, которые стабильно фиксируют выигрыши в течение десятилетий. Сам победитель этообъясняет привычкой регулярно играть и семейной традицией, без привязки к стратегиям или системам ставок.

По словам Бивана, за эти годы игра в лотерею с женой "стала частью жизни" и чем-то, что пара делает вместе просто ради удовольствия. А когда его спросили о его удаче, Беван просто сказал: "Моя настоящая удача – 40 лет с той же удивительной женщиной".

Лотереи построены на принципе случайности, поэтому повторные крупные выигрыши у одного участника статистически редки. В данном случае речь идет не об одной игре, а о различных форматах – скретч-карты, промоакциях и стандартных розыгрышах.

Впрочем, Бивен – все же не единственный, кому удалось собрать целую коллекцию выигрышей. Например, житель Кентукки Джеймс Бойд в течение лет получил десятки небольших выигрышей в скретч-играх. Общая же сумма превысила сотни тысяч долларов.

