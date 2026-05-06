Обычный обеденный перерыв принес $1 млн: как лотерея изменила жизнь мужчины

Мужчина из Иллинойса (штат США) во время обычного обеденного перерыва купил лотерейный билет за 50 долларов и неожиданно выиграл 1 миллион, причем первый билет был проигрышным, а второй стал джекпотом. Полученные деньги он планирует инвестировать в будущее семьи, купить новый дом и даже часть передать на благотворительность.

Об этом пишет People. Мужчина, который решил остаться анонимным и представился как "Счастливчик", купил лотерейный билет за 50 долларов на заправке в селе.

Он отметил, что это место он хорошо знал и регулярно посещал, поэтому покупка была привычной. Сначала удача не улыбнулась, ведь первый билет оказался проигрышным. Но он решил попробовать еще раз и приобрел второй. Именно этот второй билет изменил все.

Во время обеденного перерыва на работе мужчина стер защитный слой и увидел результат, который трудно было сразу осознать. "Я сорвал билет во время перерыва на работе и бум, я выиграл", – вспоминает он.

Сумма выигрыша – 1 миллион долларов. По его словам, еще во время покупки он в шутку сказал продавцам, что вернется "с кучей нулей", но не ожидал, что это станет реальностью.

Победитель не был новичком в лотереях. Он рассказал, что ранее выигрывал около 20 раз, обычно суммы колебались от 1 000 до 5 000 долларов. Но этот выигрыш стал крупнейшим в его жизни и кардинально изменил финансовые возможности.

Несмотря на большой выигрыш, планы мужчины остаются довольно практичными. Он уже определил основные направления расходов:

инвестиции в будущее своей семьи;

покупка нового дома;

обновление личных вещей;

часть средств он планирует передать местной больнице.

Такой подход демонстрирует, что даже внезапное богатство часто воспринимается как шанс улучшить стабильность, а не просто потратить деньги.

Заправка Mobil, где был приобретен выигрышный билет, также получила бонус – 1% от суммы выигрыша, что составляет 10 000 долларов. Работники магазина, с которыми победитель был в дружеских отношениях, искренне разделили его радость. Для них эта история стала не менее эмоциональной, ведь они были свидетелями момента, когда обычный клиент стал миллионером.

Интересно, что выигрыш произошел вскоре после дня рождения мужчины. Он сам назвал это "идеальным подарком", который невозможно было даже представить.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, американского военного обвиняют в использовании секретной информации для ставок на платформе Polymarket. он получил более $400 тыс. прибыли, имея доступ к планам сделки по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!