Мужчина купил лотерейный билет ради куриных крылышек и выиграл $1 млн: на что потратит деньги

Майкл Уолш из Северной Каролины (штат США) зашел в магазин за куриными крылышками, купил лотерейный скретч-билет и выиграл 1 млн долларов. Он выбрал единовременную выплату выигрыша и после уплаты налогов получил 432 066 долларов, мужчина планирует поместить деньги в трастовый фонд для сбережений своих двух дочерей.

Об этом сообщает NC Education Lottery. Билет, изменивший финансовые планы Уолша, он приобрел в магазине, но пришел туда вовсе не ради лотереи.

Ему нужно было купить куриные крылышки. Однако в магазине он обратил внимание на несколько скретч-билетов и решил испытать удачу. Среди них один билет особенно привлек его внимание, именно он оказался выигрышным.

Когда Уолш понял, что выиграл главный приз в размере $1 млн, его мысли сразу обратились к двум дочерям. "Я был рад за девочек, это будущее для моих детей", — рассказал победитель.

По словам мужчины, он всю жизнь много работал ради своих дочерей, поэтому и после крупного выигрыша решил потратить деньги в первую очередь на них. Уолш планирует направить полученные средства в трастовый фонд и сбережения для двух дочерей.

"Я всегда работал ради своих девочек", – сказал он. Несмотря на то, что главный приз скретч-игры составляет 1 млн долларов, Уолш не получил всю эту сумму сразу. После победы перед мужчиной встал выбор между двумя вариантами.

Первый — получать по $50 тысяч ежегодно в течение 20 лет, в итоге это составило бы $1 млн. Второй вариант — забрать приз сразу, но в меньшем размере. Единовременная выплата составляла $600 тысяч до уплаты налогов.

Уолш решил не ждать два десятилетия и выбрал единовременную выплату. После удержания необходимых штатных и федеральных налогов на руки он получил $432 066. Именно эту сумму мужчина теперь может использовать для финансовых планов своей семьи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсионер из Луцка купил лотерейный билет после необычного сна, а через несколько дней узнал, что выиграл 292 000 грн. Сначала мужчина даже не догадывался о своём призе и не поверил, когда продавец сообщил ему о крупном выигрыше.

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