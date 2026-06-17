Мужчина нашел 100 тысяч долларов в мусорном баке: как это произошло

Житель американского штата Огайо случайно выбросил лотерейный билет, не зная, что он принес ему выигрыш в 100 тысяч долларов. Осознав свою ошибку, мужчина бросился искать билет в мусорном контейнере, нашел его и после уплаты налогов получил 73 250 долларов.

Об этом пишет People. Мужчина из города Уиллард приобрел мгновенную лотерею, как и тысячи других игроков по всей стране. После проверки билета он ошибочно решил, что ничего не выиграл, и без колебаний отправил его в мусор.

Лишь спустя время он понял, что допустил дорогостоящую ошибку: на кону стояли 100 тысяч долларов. Когда мужчина повторно проверил результаты розыгрыша, он понял, что билет на самом деле был выигрышным. Проблема заключалась в том, что билет уже оказался среди отходов.

Ситуацию осложняло то, что мусор уже успели вывезти. Для многих людей это означало бы окончательную потерю приза, однако американец решил не сдаваться. Он начал поиски в мусорном контейнере, надеясь найти бумажку, которая могла изменить его жизнь. После длительных поисков удача снова улыбнулась мужчине, ведь билет удалось найти.

Именно благодаря этому он смог подтвердить свой выигрыш и оформить получение приза. Официальная сумма выигрыша составила 100 тысяч долларов. После уплаты всех необходимых налогов мужчина получил на руки 73 250 долларов.

Несмотря на то, что часть средств ушла в бюджет, для победителя это все равно стало одним из самых счастливых событий в жизни. История быстро распространилась в социальных сетях и американских СМИ, ведь мало кто может похвастаться тем, что буквально вытащил десятки тысяч долларов из мусора.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 27-летний житель округа Макинак в штате Мичиган выигралглавный приз лотереи в размере 2 миллионов долларов после того, как по привычке купил билет перед поездкой домой. Получив единовременную выплату около 1,3 миллиона долларов, он планирует совершить поездку на Гавайи и инвестировать значительную часть выигрыша.

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