Остановился на заправке и стал миллионером: как американец потратит лотерейный куш

27-летний житель округа Макинак в штате Мичиган выиграл главный приз лотереи в размере 2 миллионов долларов после того, как по привычке купил билет перед поездкой домой. Получив единовременную выплату около 1,3 миллиона долларов, он планирует совершить путешествие на Гавайи и инвестировать значительную часть выигрыша.

Об этом пишет Michigan Lottery Connect. История выигрыша началась с привычки, которую мужчина поддерживал в течение длительного времени. Каждый раз перед возвращением из путешествий с семьей или друзьями он покупал лотерейный билет.

Во время очередной поездки он заехал на местную заправку и приобрел очередной билет мгновенной лотереи. Тогда он даже пошутил с другом, задав вопрос, который сегодня звучит особенно символично. "Как думаешь, люди вообще выигрывают в такие игры?" – сказал он перед тем, как начать стирать защитный слой.

По дороге домой мужчина начал проверять билет. После первого подсчета он насчитал девять выигрышных слов и был убежден, что выиграл 10 тысяч долларов. Уже сама эта сумма казалась ему невероятной удачей.

Однако через несколько минут он нашел еще одно слово, именно тогда стало понятно, что выигрыш намного больше, чем он мог себе представить. Когда мужчина внимательно проверил правила игры и результаты, он осознал, что стал обладателем главного приза в размере 2 миллионов долларов.

Эмоции были настолько сильными, что он не смог их сдержать, по словам победителя, от счастья и шока он буквально расплакался. После подтверждения результатов мужчина посетил штаб-квартиру лотереи, где официально оформил получение своего приза.

Хотя главный приз составлял 2 миллиона долларов, победитель решил не получать всю сумму постепенно в течение многих лет. Вместо этого он выбрал единовременную выплату наличными.

После всех необходимых расчетов и налоговых удержаний сумма составила примерно 1,3 миллиона долларов. Такой вариант часто выбирают победители крупных лотерей, поскольку он позволяет сразу распоряжаться средствами по своему усмотрению.

Новоиспеченный миллионер уже определился с первыми расходами. Одной из его самых больших мечтаний является путешествие на Гавайи, именно туда он планирует отправиться в ближайшее время, чтобы отпраздновать фантастический успех.

Впрочем, значительную часть выигрыша мужчина намерен использовать более прагматично. Он сообщил, что собирается инвестировать средства, чтобы обеспечить себе финансовую стабильность на будущее.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 80-летняя британка Роуз Тресадерн вместе с детьми выиграла 1 миллион фунтов стерлингов, используя лотерейные номера, которые много лет назад выбрал ее покойный муж. Семья считает этот выигрыш особым знаком памяти о Дереке и планирует использовать средства для улучшения своей жизни.

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