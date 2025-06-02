Мужчина поставил в азартные игры $192 млн: в чем его обвинила полиция

Полиция Токио задержала жителя префектуры Фукусима по подозрению в участии в незаконном онлайн-гемблинге. Мужчина мог поставить в азартные игры рекордную для этой страны сумму – до 28 млрд иен (около 192 млн долларов),

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Об этом сообщает NHK. По версии следствия, 38-летний Чомабаяши Макото также выступал как аффилированный партнер онлайн-казино, получая прибыль за его продвижение в социальных сетях.

Подозреваемого вел аккаунт в соцсетях, где публиковал фотографии своих выигрышей, продвигая азартный сайт. По информации полиции, мужчина получил около 48 тыс. долларов в рамках партнерской программы, которая предусматривала 2% от суммы ставок пользователей, пришедших на сайт через его страницу.

Его обвиняют, что с 2022 года и до настоящего времени он сделал ставок на сумму около 92 млн иен (около 630 тыс. долларов). Но следствие предполагает, что общая сумма ставок Чомабаяши могла достичь 28 млрд иен (примерно 192 млн долларов), что является рекордной цифрой для дел подобного типа в Японии. По предварительным оценкам, он потерял более 270 тысяч долларов.

Подозреваемый признался в содеянном. По данным полиции, он признал, что знал о незаконности своих действий, но считал, что избежит наказания. Также он сообщил, что публиковал в соцсетях сообщения о своих выигрышах, когда ему везло. Сейчас полиция продолжает расследование относительно масштабов деятельности подозреваемого и других возможных причастных лиц.

В последние годы Япония все чаще сталкивается с ростом интереса к азартным играм, несмотря на строгий запрет - местное законодательство не позволяет доступ к зарубежным сайтам с целью участия в азартных играх. Несмотря на это, согласно свежим данным, более 3,3 миллиона японцев хотя бы раз посещали онлайн-казино. А в местном Совете по развитию спортивной экосистемы подсчитали, что в 2024 году с помощью спортивных ставок из Японии вывели чуть более 6,45 триллиона иен (примерно $45 млрд).

Также OBOZ.UA сообщал, что в Японии началось строительство первого в стране интегрированного курорта с казино MGM Osaka. Территория будет фактически "городом в городе" - с отелями на 2500 номеров, магазинами, ресторанами и развлекательными зонами.

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