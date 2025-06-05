Мужчина проиграл на ставках $190 тыс. за день: ему поступило заманчивое предложение от онлайн-казино

23-летний австралиец Гордон Бернс за один день проиграл на ставках 190 тыс. долларов. Впоследствии он подал на игорные платформы, на которых делал солидные депозиты, в суд, но ему предложили 25 тыс. долларов "за молчание".

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Как сообщает The Guardian, деньги азартный игрок проиграл в 2022 году, когда ему было 21 год. Он утверждает, что сначала он в течение восьми минут сделал депозиты на 10 тыс., 25 тыс. и 35 тыс. долларов, а позже в тот же день – еще три пополнения на общую сумму 120 тыс. долларов в течение 17 минут.

Мужчина уверен, что демонстрировал явные признаки игорной зависимости, но никто из игорных операторов не вмешался. Поэтому он подал на игорные компании BetNation и BetDeluxe жалобу к регулятору – Комиссии по гонкам и ставкам Северной территории (NTRWC).

Вскоре после подачи жалобы Бернс получил сообщение в WhatsApp от представителя материнской компании двух букмекерских контор, Amused Group. Ему предложили "мирное соглашение", по условиям которого он должен был в обмен на 25 тыс. долларов отозвать свое заявление и не обсуждать эту ситуацию в публичном пространстве. Ему дали на размышления время до конца суток, а если он откажется, то от него потребуют компенсации за весь "негатив", связанный с жалобой.

На вопрос Бернса, откуда у компании его номер, ему ответили, что его, якобы, передал кто-то из самого регулятора. Но он отказался, объяснив, что хочет справедливости, а не просто денег:

"Да, эти деньги помогли бы мне. Но не следующему человеку, которого система так же проигнорирует", – отмечает мужчина.

Сейчас его жалоба до сих пор рассматривается NTRWC, где утверждают, что даже в случаях отозванных жалоб могут проводить расследование, если подозревают серьезные нарушения. В то же время в Amused Group детали кейса не комментируют "из соображений конфиденциальности", но заявили, что серьезно относятся к жалобам клиентов и соблюдают закон.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что азартный игрок из Литвы подал в суд на онлайн-казино, которому проиграл более 43 тыс. евро, с требованием вернуть ему проигранные деньги, проценты и возместить судебные издержки. Судья признал, что при принятии ставок оператор азартных игр нарушил законодательство, и поэтому удовлетворил иск.

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