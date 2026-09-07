Мужчина сдавал банки, чтобы покупать лотерейные билеты, и выиграл 500 тысяч долларов: на что он потратит деньги

39-летний житель Мичигана (штат США) каждое воскресенье сдавал банки, а полученные за них несколько долларов тратил на лотерейные билеты. На этот раз один из них принёс ему 500 тысяч долларов, которые мужчина планирует потратить на погашение долга за дом, отпуск и ужин с друзьями.

Об этом пишет Michigan Lottery Connect. Победитель, решивший не раскрывать своего имени, рассказал, что у него есть своеобразный еженедельный ритуал.

Каждое воскресенье утром он сдавал пустые банки, после чего полученные деньги тратил на покупку лотерейных билетов. На этот раз среди купленных билетов оказался тот, который принес ему полмиллиона долларов.

После покупки он не стал сразу проверять билеты. Мужчина положил их в бардачок своего автомобиля, а остаток дня занимался обычными делами. Только вечером после ужина он достал билеты и начал их проверять.

Когда мужчина понял, что один из его билетов оказался выигрышным и принес 500 000 долларов, он не смог сдержать эмоций. По словам победителя, он начал кричать и прыгать от радости. После этого мужчина попытался проверить выигрыш с помощью мобильного приложения лотереи.

Однако сделать это сразу не удалось — от волнения у него так дрожали руки, что он не мог нормально отсканировать билет. Окончательно проверить его удалось только позже. "Выиграть 500 000 долларов — это невероятное ощущение, которое означает, что теперь у меня есть финансовая свобода", — сказал победитель.

Выигрышный билет мужчина приобрел в магазине; после того как он убедился в своём выигрыше, победитель обратился в лотерею Мичигана и недавно посетил её штаб-квартиру, чтобы получить причитающийся ему приз. Несмотря на огромную сумму, у мужчины уже есть вполне конкретные планы относительно денег.

Прежде всего новоиспечённый обладатель полумиллиона долларов хочет погасить долг за дом. Часть средств он также планирует потратить на отпуск. Ещё один пункт в его списке – пригласить друзей на ужин и отпраздновать крупный выигрыш вместе с ними.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсионер из Луцка купил лотерейный билет после необычного сна, а через несколько дней узнал, что выиграл 292 000 грн. Сначала мужчина даже не догадывался о своём призе и не поверил, когда продавец сообщил ему о крупном выигрыше.

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