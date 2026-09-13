Мужчина случайно купил лотерейный билет и выиграл $1 млн: что он сделает с деньгами

59-летний житель Мичигана (штат США), который играет в лотерею лишь раз в месяц, купил билет в непривычном для себя магазине и выиграл 1 млн долларов, угадав все шесть чисел. Он выбрал единовременную выплату в размере около $693 тыс. и планирует погасить ипотеку, отправиться в путешествие, а остальные деньги сэкономить.

Об этом пишет Michigan Lottery Conect. Победитель, решивший не раскрывать своего имени, правильно угадал все шесть чисел в розыгрыше.

Билет мужчина приобрел в городе Риз, примерно в 13 милях к востоку от Сагино. По словам победителя, он играет в лотерею лишь примерно раз в месяц, а на этот раз решил купить билет в магазине, который не входит в его обычный маршрут.

О своём невероятном выигрыше мужчина узнал вечером после розыгрыша. Он как раз смотрел телевизор, когда его жена сообщила, что кто-то выиграл в лотерею по билету, купленному в Richville Gas. Когда женщина сказала, что речь идет именно об этой лотерее, мужчина вспомнил о своем билете, который лежал на холодильнике.

Он нашел результаты розыгрыша в интернете и попросил жену проверить числа. Супруги решили сверять комбинацию постепенно — одно число за другим. После того как они сверили последнее число, стало ясно, что билет принес им главный приз в размере 1 млн долларов.

Сам мужчина, по его словам, смог сохранить спокойствие, а вот его жена не сдержала эмоций. Недавно 59-летний победитель посетил штаб-квартиру Лотереи Мичигана, чтобы официально получить свой приз.

У него было два варианта — получать выигрыш постепенно в виде аннуитетных выплат или забрать его сразу. Мужчина выбрал единовременную выплату в размере около $693 тыс.

После получения денег он не планирует тратить весь выигрыш сразу. Прежде всего победитель хочет погасить ипотеку, после чего отправиться в путешествие, а остальные средства отложить.

Для супругов этот выигрыш стал не просто возможностью позволить себе крупные покупки. Мужчина отметил, что деньги придадут им больше уверенности в будущем и помогут спокойнее подойти к пенсии.

Выигрыш мужчины стал шестым случаем в 2026 году, когда игроку удалось сорвать джекпот в этой лотерее. Правила игры довольно просты: один тираж стоит $1, а участнику нужно выбрать шесть чисел от 1 до 47. Если все шесть чисел совпадают с комбинацией розыгрыша, игрок получает джекпот.

Стартовый размер главного приза составляет $1 млн. Если его никто не выиграет, джекпот продолжает расти до следующего розыгрыша. При этом участники могут добавлять к стандартному билету дополнительные функции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсионер из Луцка приобрел лотерейный билет после необычного сна, а через несколько дней узнал, что выиграл 292 000 грн. Сначала мужчина даже не догадывался о своём призе и не поверил, когда продавец сообщил ему о крупном выигрыше.

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