Мужчина внезапно выиграл почти $1 млн в лотерею: куда планирует потратить рекордный выигрыш

Мужчина из Среднего Мичигана выиграл $1 млн в мгновенной азартной игре Millionaire Maker и выбрал единовременную выплату около $693 000 после налогов. Он планирует использовать выигрыш, чтобы выплатить долг за дом и купить новый грузовик.

Об этом пишет Midland Daily News. Счастливый победитель, пожелавший остаться анонимным, приобрел свой выигрышный мгновенный билет в городе Лансинг и не сразу поверил в свою удачу.

55-летний мужчина рассказал, что регулярно покупал лотерейные билеты, но обычно играл только в те, которые стоили 50 долларов. В прошлый раз он купил билет, поцарапал штрих-код и просканировал его в магазине, после чего получил сообщение о возможном выигрыше. Когда он проверил весь билет на парковке, его глаза расширились, ведь он выиграл главный приз.

"Я был так взволнован, когда увидел, что выиграл $1 млн, что мне было трудно даже ехать домой, потому что я не мог сосредоточиться! До сих пор поражен и жду, когда это полностью осознаю", – поделился радостными эмоциями победитель.

Хотя некоторые лотерейные выигрыши выплачиваются частями со временем (аннуитетом), победитель решил получить единовременную выплату, которая примерно составила $693 000 после налогов. Такой вариант позволяет мгновенно распорядиться деньгами по собственному плану, не дожидаясь ежегодных выплат. По словам счастливого игрока, эти деньги он планирует использовать очень практично:

погасить долг за свой дом , что значительно уменьшит ежемесячные расходы семьи;

, что значительно уменьшит ежемесячные расходы семьи; купить новый грузовик, который сделает повседневную жизнь комфортнее и облегчит транспортировку вещей.

