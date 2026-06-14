Мужчина выиграл 1,8 млн долларов прямо во время работы: как изменились его планы после лотерейного куша

Кевин Монжо из Канады выиграл примерно 1,8 млн долларов в лотерею и узнал об этом прямо во время работы, стоя на лестнице – звонок с новостью заставил его буквально "дрожать от шока". Несмотря на мгновенный статус миллионера, он не планирует роскошной жизни, мужчина хочет использовать выигрыш прежде всего для строительства собственного дома для семьи.

Об этом пишет People. Кевин работал, когда ему позвонил генеральный директор лотерейного фонда, в тот момент мужчина стоял на лестнице, первые слова, которые он услышал, изменили все, ведь он стал победителем большого джекпота.

Организаторы лотереи даже попросили его спуститься на землю перед тем, как озвучить сумму выигрыша, чтобы избежать возможных травм от шока. Речь идет о розыгрыше, где главный приз формируют из половины собранного призового фонда. По результатам майского тиража общая сумма выигрыша составила примерно 2,45 млн канадских долларов, что эквивалентно около 1,8 млн долларов США.

Победителя определили случайным образом среди всех участников, которые приобрели билеты. После того как шок немного прошел, мужчина начал думать, кому первому сообщить о своем выигрыше. Несмотря на огромную сумму, Монжо не планирует роскошной жизни или экстравагантных трат. У него уже есть четкий и практичный план.

Мужчина является отцом маленького ребенка и прежде всего хочет обеспечить стабильное жилье для своей семьи. Он планирует использовать деньги на строительство нового дома для семьи и улучшение условий проживания. При этом он отметил, что не обязательно будет тратить всю сумму на один дорогой проект, а будет подходить к расходам осторожно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в США покупатель лотерейного билета за $5 выиграл необычный приз – по $100 тыс. в год пожизненно. Поэтому владелец необычного джекпота теперь может не работать, но фактически получать "зарплату" в течение всей жизни.

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