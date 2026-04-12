Мужчина выиграл €63 тысячи "на ровном месте": как обычный лотерейный билет изменил жизнь

Мужчина в Ирландии случайно выиграл €63 328 в лотерее, угадав пять чисел в пятничном розыгрыше. Деньги он планирует использовать, по его словам "разумно" на финансовую стабильность и потребности семьи, без резких и ценных трат.

Об этом пишет The Irish Sun. Счастливый билет был приобретен буквально в день розыгрыша – в обычном супермаркете в городе Дрогеда.

У мужчины не было никакой особой стратегии или системы, по его словам это была спонтанная покупка, которая в итоге принесла пятизначный приз. Игрок угадал пять основных чисел – этого оказалось достаточно, чтобы получить сумму, о которой многие даже не мечтают в повседневной жизни.

Интересно, что главный джекпот того вечера, более 105 миллионов евро так и остался неразыгранным. Однако, даже без него этот случай стал одним из самых ярких. В тот же вечер десятки тысяч людей по всей стране также получили выигрыши, но именно этот билет стал главной локальной сенсацией.

Организаторы лотереи даже отдельно обратились к победителю с просьбой как можно быстрее проверить билет, подписать его и обратиться для оформления выигрыша. Его реакция оказалась максимально сдержанной, ведь несколько дней он просто ждал подтверждения, а после этого заявил, что не планирует резко менять жизнь.

В приоритете – семья, спокойствие и время, чтобы все обдумать. Еще один тренд, который становится все более заметным в Европе – это переход от крупных одноразовых выигрышей к долгосрочным выплатам. Например, в новых розыгрышах игроки могут получать десятки тысяч евро ежемесячно в течение десятков лет. Такой подход позволяет избежать типичных ошибок победителей, которые ранее часто теряли деньги из-за необдуманных трат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, группа пенсионеров в Британии в течение семи лет еженедельно сбрасывалась на лотерейные билеты и в итоге выиграла 1 миллион фунтов стерлингов. Победители планируют использовать средства на спокойную пенсию и помощь семье, доказав, что "коллективная удача" иногда действительно работает.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!