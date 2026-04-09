Пенсионеры сорвали 1 млн фунтов стерлингов в лотерее: они 7 лет шли к выигрышу

Группа пенсионеров в Британии в течение семи лет еженедельно сбрасывалась на лотерейные билеты и в конце концов выиграла 1 миллион фунтов стерлингов. Победители планируют использовать средства на спокойную пенсию и помощь семье, доказав, что "коллективная удача" иногда действительно работает.

Об этом пишет Grand Pinnacle Tribune. Синдикат из 15 бывших работников, которые после выхода на пенсию не потеряли связь друг с другом, в течение семи лет регулярно участвовал в лотерее.

Каждую неделю каждый из них вносил символическую сумму – около 5 фунтов стерлингов, формируя общий "банк удачи". Для большинства участников это было не только о деньгах, но и о традиции, способ оставаться на связи и поддерживать друг друга.

Стратегия в конце концов сработала, во время одного из розыгрышей их синдикат выиграл 1 миллион фунтов стерлингов. Новость стала настоящим шоком для участников, многие сначала не поверили в выигрыш и несколько раз проверяли результаты.

Выигрыш разделили между всеми участниками, и хотя каждый получил "свою долю", для многих это стало серьезной финансовой поддержкой. Особенно учитывая то, что речь идет о людях пенсионного возраста, для которых дополнительные средства могут существенно изменить уровень жизни.

Планы победителей оказались довольно сдержанными и в то же время показательными. Участники синдиката не говорят о роскоши или кардинальных изменениях, зато делают ставку на стабильность:

обеспечить себе более спокойную и финансово комфортную пенсию;

помочь детям и внукам, которые нуждаются в поддержке;

частично покрыть жизненные расходы и закрыть финансовые обязательства.

По словам одной из победительниц, история подчеркивает важную тенденцию, что в лотереях все более популярными становятся именно коллективные форматы игры. Синдикаты позволяют уменьшить индивидуальные расходы и одновременно повысить шансы на выигрыш за счет большего количества билетов.

