Мужчина выиграл в лотерею более $500 тыс. и расстроился: как он это объяснил

Американец из штата Мичиган, который регулярно покупал лотерейные билеты, расстроился, когда узнал, что кто-то выиграл в розыгрыше, где он участвовал, более 500 тыс. долларов. Позже оказалось, что победителем был он.

Об этом сообщили организаторы розыгрыша из Michigan Lottery. Отмечается, что 45-летний счастливчик выиграл в лотерею Club Keno The Jack 564 219 долларов.

"Я время от времени играю в Club Keno, но в The Jack только тогда, когда джекпотпревышает 100 тысяч долларов", – поделился победитель.

Он объяснил, что купил билет на 30 розыгрышей и, чтобы не ждать завершения розыгрыша решил пойти куда-то выпить. О результате розыгрышей он хотел узнать уже в баре.

"Я зашел в приложение лотереи, чтобы посмотреть результаты розыгрыша, и был разочарован, когда увидел, что кто-то выиграл в The Jack. Я отсканировал свой билет, чтобы проверить его, и был ошеломлен, когда узнал, что стал главным победителем! Я мог только подумать: "Что же мне делать со всеми этими деньгами?" Это было замечательное ощущение!" – вспоминает он.

Оказалось, что он угадал 9 из 20 выигрышных номеров: 11-23-25-26-29-46-55-59-75. Счастливый билет он приобрел в продуктовом магазине в городе Гейлорд.

Игрок уже посетил штаб-квартиру лотереи, чтобы получить свой выигрыш. При этом он решил сохранить анонимность, но поделился, что планирует инвестировать полученные деньги.

